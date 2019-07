Bitcoin zakt opnieuw tot 10.000 dollar KVDS

15 juli 2019

11u58

Bron: Belga 4 Economie De waarde van de bitcoin is vanochtend gezakt tot ongeveer 10.000 dollar. Een directe oorzaak aanwijzen voor koerswijzigingen van cryptomunten is doorgaans lastig, maar de Amerikaanse president Donald Trump uitte vrijdag wel nog forse kritiek op de munt en de plannen van Facebook om een eigen cryptomunt te lanceren: de libra.

De bitcoin was de laatste maanden bezig aan een flinke opmars, al ging dat gepaard met de nodige horten en stoten. Eind juni naderde de koers de 14.000 dollar om vervolgens terug te zakken onder de 10.000 dollar. Na een nieuwe piek van ruim 13.000 dollar, zakte de waarde vanochtend volgens Coinmarketcap.com - dat de waarde van honderden cryptomunten bijhoudt - tot iets boven de 10.000 dollar. Andere platforms zagen de bitcoin zelfs onder die grens zakken.





Trump zei vrijdag nog dat hij niets ziet in de libra. Facebook moet volgens hem een bankvergunning aanvragen als het met de libra verder wil gaan. "Ongereguleerde cryptovaluta's als libra en bitcoin zijn veel te volatiel en kunnen criminaliteit in de hand werken, zoals drugshandel en andere illegale activiteiten", schreef hij op Twitter. "Dat zijn geen echte munten, hun waarde is gebaseerd op gebakken lucht.”