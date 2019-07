Bitcoin zakt onder 10.000 dollar na kritiek op Facebooks Libra kv

16 juli 2019

23u21

Bron: ANP 0 Economie De waarde van de bitcoin is vanavond onder de 10.000 dollar gezakt. Dat gebeurde toen Amerikaanse politici zich kritisch uitlieten over Libra, de geplande cryptomunt van Facebook. Volgens de website Coinmarketcap.com, die de waarde van honderden cryptomunten bijhoudt, was één bitcoin rond 22.00 uur ruim 9.700 dollar waard.

Leden van de bankencommissie van de Amerikaanse Senaat vergeleken Facebook tijdens een hoorzitting met een peuter die met lucifers speelt en het huis afbrandt. Ze vroegen zich onder meer af hoe het socialemediabedrijf met gevoelige informatie als betaalgegevens kan worden vertrouwd na alle schandalen rond het schenden van de privacy van gebruikers.

De bitcoin steeg de afgelopen tijd snel in waarde tot zo'n 14.000 dollar, maar zakte daarna weer in. De digitale munt is nog altijd ruim twee keer zo veel waard als begin dit jaar.