Bitcoin zakt in korte tijd onder 8.000 dollar IVI

02 februari 2018

10u49

Bron: Belga 4 Economie Beleggers in de bitcoin, en dan vooral zij die hopen op een verdere waardestijging van de cryptomunt, zullen de koersontwikkeling de laatste weken met enig afgrijzen volgen. De waarde van de bitcoin zakte vandaag in korte tijd tot onder de 8000 dollar. Daarmee is de virtuele munt deze week al meer dan 30 procent van zijn waarde kwijt. Ook andere cryptovaluta's leverden in.

De bitcoin verloor vandaag al 16 procent aan waarde, aldus Coinmarketcap dat zich baseert op de koersen van honderden bitcoinbeurzen. De munt is inmiddels weer evenveel waard als medio november. Bij de piek in december was de bitcoin nog bijna 20.000 dollar waard. Begin januari stond de munt nog op ruim 17.500 dollar.

Beleggers zijn mogelijk afgeschrikt door strengere regels en een mogelijk verbod op de handel in cryptovaluta's en de aankondigingen om advertenties voor producten en diensten rondom cryptovaluta's in de ban te doen. Ook de grote kraak bij de Japanse beurs Coincheck waarbij voor 400 miljoen dollar aan munten verdween, maakt beleggers mogelijkerwijs bevreesd.

Amerikaanse toezichthouders zijn inmiddels een onderzoek begonnen naar bitcoinbeurs Bitfinex, dat de koers van verschillende cryptomunten de afgelopen maanden kunstmatig zou hebben opgeschroefd.

Alleen al deze maand verdampte door de koersval van de bitcoin voor tientallen miljarden dollars aan marktwaarde. Beleggers die recent zijn ingestapt hebben flinke verliezen moeten incasseren.