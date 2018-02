Bitcoin levert opnieuw aan waarde in IVI

02 februari 2018

10u49

Bron: Belga 0 Economie Beleggers in bitcoin, en dan vooral zij die hopen op een verdere waardestijging van de cryptomunt, zullen de koersontwikkeling de laatste weken met enig afgrijzen volgen. De waarde van de bitcoin is deze ochtend tot onder de 8.400 dollar gezakt. Daarmee is de munt in een paar weken tijd meer dan helft van zijn waarde kwijt. Ook andere cryptovaluta leveren in.

Bitcoin heeft vandaag 8 procent aan waarde verloren. De munt is inmiddels weer evenveel waard als half november. Bij de piek in december was bitcoin nog bijna 20.000 dollar waard.

Beleggers zijn mogelijk afgeschrikt door strengere regels en een mogelijk verbod op de handel in cryptovaluta. Ook de grote kraak bij de Japanse beurs Coincheck waarbij voor 400 miljoen dollar aan munten verdween, maakt beleggers mogelijkerwijs bevreesd.