Bitcoin is niet langer de meest gebruikte cryptomunt HR

02 oktober 2019

20u09

Bron: Livemint, AD 0 Economie De bitcoin is niet langer de belangrijkste cryptomunt. Dat blijkt uit cijfers van CoinMarketCap.com over het handelsvolume van de digitale munten. Tether, een cryptomunt die gekoppeld is aan de dollar, zou Bitcoin ingehaald hebben.

Volgens het platform CoinMarketCap.com was het handelsvolume van de tether in augustus 21 miljard dollar (19,2 miljard euro) per dag, of zowat 18 procent hoger dan dat van bitcoin.

Tether is een zogenaamde ‘stable coin’. De munt werd gecreëerd om stabiel te blijven en gelijk te lopen met de dollar. Eén tether is dus altijd ongeveer één dollar waard. De waarde van een bitcoin zit momenteel rond 8.236 dollar.

Tether is dus veel minder volatiel dan Bitcoin, waarvan de waarde veel grotere schommelingen vertoont. Terwijl bitcoin een gedecentraliseerde digitale munt is, zonder centrale bank of beheerder, zit achter de tether een bedrijf. Gebruikers kunnen de tether bij het bedrijf evenwel niet inruilen tegen dollars.

Onrust door Tether

Begin vorig jaar was er onrust rond de cryptomunt Tether. Toen bleek dat de Amerikaanse overheid onderzoek deed naar cryptobeurs Bitfinex en het bedrijf Tether. Toezichthouder Commodity Futures Trading Commission (CTFC) dagvaardde de twee bedrijven. Tether geeft de digimunt uit die aan de dollar gekoppeld is. Beide bedrijven hebben dezelfde topman.