Bitcoin is groter dan fortuinen van Warren Buffett en Bill Gates samen KVE

10u26

Bron: Belga 0 AFP Economie De waarde van de digitale munt bitcoin is vandaag naar nieuwe records gestegen. Zelfs indien Warren Buffett en Bill Gates hun fortuinen samenleggen, hebben ze niet langer genoeg om alle bitcoins in circulatie te kopen, zo becijferde het financiële persbureau Bloomberg.

Bubbel of niet, de bitcoin zet haar recordkoers vandaag voort boven de 11.000 dollar. Dat brengt de marktwaarde van alle bitcoins in circulatie op 190 miljard dollar.

Met andere woorden: zelfs superbelegger Warren Buffett en Microsoft-oprichter Bill Gates - de twee rijkste mensen ter wereld - samen kunnen niet alle bitcoins in omloop opkopen. Het fortuin van Buffett wordt geschat op 83 miljard dollar, dat van Buffett op 90 miljard dollar. Niet dat de kans groot is dat Buffett zich waagt aan bitcoin. Hij heeft de cryptomunt in het verleden al een "echte bubbel" genoemd.