Bitcoin enigszins stabiel na flinke tik

08u41

Bron: Belga 0 REUTERS Economie De koers van de bitcoin is vanochtend enigszins gestabiliseerd na de flinke tik van gisteren. De grootste cryptomunt verloor toen bijna een kwart van zijn waarde door toenemende zorgen over nieuwe en strengere regels voor de flink groeiende crypto-industrie.

Meerdere gerenommeerde economen en beleidsmakers hebben al gewaarschuwd voor een bitcoinzeepbel. De koers is ook uitermate beweeglijk. Maandag was de bitcoin nog meer dan 14.000 dollar waard. Mede door een nieuwe waarschuwing door de Europese beurswaakhond ESMA zakte de koers gisteren kort tot onder de 10.000 dollar per stuk. Vanmorgen noteerde de munt zo'n 11.152 dollar.

Andere digitale valuta als de ripple en ethereum, die gisteren ook forse tikken kregen, bewogen vanmorgen tussen winst en verlies.