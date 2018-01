Bitcoin duikt onder de 10.000 dollar kv

16u37

Bron: Belga 0 AFP Economie De bitcoin dook vanmiddag voor het eerst in meer dan een maand onder de grens van 10.000 dollar. Eerder op de dag was de virtuele munt nog meer dan 11.000 dollar waard.

Vooral zorgen over verdere regulering en overheidsingrijpen in onder meer Zuid-Korea en China deden de waarde van de munt geen goed. Ook andere digitale valuta leverden aan waarde in.

Ten opzichte van de piek een maand geleden is de bitcoin momenteel nog amper de helft waard. De afgelopen dagen ging de cryptomunt in vrije val, het marktverlies loopt op tot 140 miljard dollar, berekende Bloomberg.

Critici waarschuwen voor een nieuwe zeepbel die barst, zoals destijds met de dotcomhype.