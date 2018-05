Bitcoin duikt onder 8.000 dollar: “Belangrijk kantelpunt”, zegt expert avh

23 mei 2018

12u54

Bron: MarketWatch, Business Insider, CoinMarketCap 0 Economie De bitcoin is vandaag onder de grens van 8.000 dollar gedoken, het laagste punt in 35 dagen. Maar volgens crypto-expert Rodrigo Marques heeft de munt een belangrijke ondergrens bereikt. “De bitcoin zal de komende zes maanden herstellen tot 20.000 dollar”, zegt hij.

Op 6 mei was de bitcoin nog bijna 10.000 dollar waard, maar sindsdien is de munt traag maar gestaag gezakt tot minder dan 8.000 dollar. Geen reden tot paniek, zegt Rodrigo Marques, directeur van Atlas Quantum, een van de grootste Braziliaanse handelsplatformen voor cryptomunten.

De daling van de laatste weken is maar van tijdelijke aard, zegt Marques tegen MarketWatch. Binnenkort staat de munt weer op 20.000 dollar, voorspelt hij.

1 miljoen

Marques is niet de enige die de toekomst van de bitcoin door een roze bril ziet. Durfkapitalist Tim Draper denkt dat de munt straks 250.000 dollar waard is en antivirusgoeroe en nu crypto-expert John McAfee denkt dat de bitcoin tegen 2020 1 miljoen dollar waard zal zijn. Anderen waarschuwen dan weer voor een dramatische daling tot amper 100 dollar.

Cryptomarkt krijgt klappen

De hele cryptomarkt heeft er opnieuw enkele turbulente weken op zitten. De waarde van alle cryptomunten is intussen op het laagste niveau in een maand tijd beland volgens CoinMarketCap. Op het absolute hoogtepunt begin dit jaar was de cryptomarkt nog 800 miljard dollar waard, nu nog zo’n 348 miljard dollar.