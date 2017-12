Bitcoin debuteert op beurs aan 15.000 dollar IB

01u30

Bron: Belga 0 AFP Bitcoins. Economie De controversiële virtuele munt Bitcoin, heeft gisteren zijn vuurdoop beleefd op een mondiale beurs, waar het verhandeld werd aan 15.000 dollar. Rond 0.20 uur stond de koers al op 15.940 dollar per bitcoin voor de future of het termijncontract waarvan de transactie is gepland op 17 januari. Dat blijkt uit de gegevens van beursoperator Chicago Board Options Exchange (CBOE) uit de Verenigde Staten.

Het financiële instrument maakt het mogelijk om te speculeren op de evolutie en de toekomst van de virtuele munt. Het is de eerste officiële mogelijkheid voor professionele beleggers om in de bitcoin te handelen. Tot nu toe werd de virtuele munt gewantrouwd vanwege een gebrek aan regulering en transparantie.

Volatiel

De volatiliteit van de munt was ook zichtbaar in de eerste twintig handelsminuten. De prijs steeg bijvoorbeeld tot 16.600 dollar, om daarna weer te dalen. Bob Fitzsimmons, verantwoordelijke futures in makelaarshuis Wedbush Securities, werden er in de eerste minuten ongeveer 150 operaties uitgevoerd. Het is nog "redelijk kalm", zei hij. Tijdens de handel 45 minuten voor de officiële lancering van de handel steeg de prijs tot 15.250 dollar.