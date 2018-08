Bitcoin breekt weer door grens van 7.000 dollar avh

28 augustus 2018

17u13

De waarde van de bitcoin zit weer in de lift. De koers brak vandaag door de grens van 7.000 dollar. Op 7 augustus was de munt voor het laatst zoveel waard. Daarna begon een daling en op een gegeven moment zakte de koers zelfs even door de 6000 dollar.

In het kielzog van de bitcoin zijn andere virtuele munten ook meer waard geworden. Een duidelijke aanleiding voor de stijging is er niet.

De koers van de bitcoin was in 2017 explosief gestegen. Dat jaar begon op net geen 1.000 dollar, maar voor de kerst was de bitcoin heel eventjes meer dan 20.000 dollar waard. Daarna begon een verkoopgolf, die ervoor zorgde dat de koers terugzakte.