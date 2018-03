Bitcoin blijft crashen en stevent af op beruchte ‘Kruis des Doods’ avh

Bron: Business Insider; Bloomberg 0 Economie Na een crash in februari begon bitcoin opnieuw aan een koers omhoog, maar de laatste weken ziet het er opnieuw niet zo goed uit. En enkele analisten zien de munt op het zogenaamde ‘death cross’ afstevenen, ofwel het ‘Kruis des Doods’.

Vandaag zakte de bitcoin opnieuw onder de grens van 8.000 dollar en ondertussen is de munt nog ongeveer 7.600 dollar waard. Dat is bijna drie keer minder dan de 19.783 dollar die de bitcoin eind vorig jaar waard was. Analisten zien de munt naderen tot het beruchte ‘death cross’.

Bij een ‘death cross’ wordt rekening gehouden met twee typen voortschrijdende gemiddelden, die op korte termijn en die op lange termijn. Bij een voortschrijdende gemiddelde wordt een getallenreeks geanalyseerd in de tijd door steeds het gemiddelde over een bepaalde periode te nemen. Die reeks wordt vervolgens in een grafiek afgezet tegen de ‘kale reeks’, in het geval van de bitcoin is dat de grafiek van de dagkoersen.

Om het ‘death cross’ te vinden bekijken technische analisten hoe een voortschrijdend gemiddelde over een korte periode zich gedraagt tegenover een voortschrijdend gemiddelde over een lange periode. Op de onderstaande grafiek zien we de koers van de bitcoin (blauwe lijn), het voortschrijdende gemiddelde over 50 dagen (rode lijn) en het voortschrijdende gemiddelde over 200 dagen (groene lijn). De rode en de groene lijn dreigen elkaar te kruisen. Dat kruispunt is het ‘death cross’.

Bij een ‘death cross’ zakt het kortetermijngemiddelde onder het langetermijngemiddelde en dat is een slecht voorteken volgens analisten. Dit zou namelijk kunnen betekenen dat er een structurele koersdaling is ingezet. Een structurele daling zou ook een grote invloed kunnen hebben op de rest van de cryptomarkt.

Korreltje zout

Dergelijke analyses dienen wel met een korreltje zout genomen te worden. Deze analyse gaat er namelijk van uit dat koerspatronen uit het verleden een voorspellende waarde hebben. Ze kan dus wel als hulpmiddel dienen, maar biedt zeker geen 100 procent zekerheid.

Zakenbank Goldman Sachs waarschuwde ook al voor een verdere daling van de bitcoin. Volgens de bank zou de munt wel eens onder de 6.000 dollar kunnen zakken.