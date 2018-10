Biotechnologiebedrijf Galapagos bouwt nieuwe hoofdzetel in Mechelen en werft 150 mensen aan IB

Het spectaculair groeiende biotechnologiebedrijf Galapagos gaat miljoenen investeren in Mechelen. Eind 2021 vestigt het zijn nieuwe internationale hoofdkantoor aan het station, waardoor het de komende jaren kan groeien tot 750 werknemers. Op korte termijn komen er 150 mensen bij. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

De beurswaarde van Galapagos, een Belgisch-Nederlands farmaceutisch researchbedrijf, steeg midden september in één dag met 17 procent. Vandaag is het ongeveer vijf miljard euro waard, een verdubbeling in twee jaar tijd. Dat succes is toe te schrijven aan de veelbelovende resultaten van Fil­gotinib, een medicijn ­tegen ontstekingsziekten zoals reuma. In de hoofdzetel in Mechelen-Noord werken vandaag 350 mensen. Daar is Galapagos ondertussen bijna twintig jaar gevestigd.

Verschillende locaties

Omdat het bedrijf verspreid zit over verschillende locaties wil het nu een nieuwbouw realiseren. Eerder deze week werd een overeenkomst gesloten voor de aankoop van een terrein achter het Mechelse station, zo bevestigt COO Bart Filius in de kranten.

In een eerste fase zal een gebouw van 24.000 m2 worden opgetrokken. Daarin komen niet alleen kantoren, maar ook hoogtechnologische laboratoria voor onderzoek. Bovendien biedt de nieuwbouw perspectieven om tegen eind 2021 uit te groeien tot een bedrijf van 500 werknemers, met de flexibiliteit om nog uit te breiden tot 750 mensen.