Biotechbedrijf Sequana Medical uit Gent trekt beursgang op gang HR

31 januari 2019

09u24

Bron: Belga 0 Economie Het biotechbedrijf Sequana Medical, gespecialiseerd in medische toestellen en gevestigd in Gent, heeft donderdag zijn beursgang dan toch gelanceerd, na een eerdere administratieve vertraging. De beursgang kan tot 38,5 miljoen euro opleveren, zo kondigt Sequana aan in een persbericht. De aandelen zullen vermoedelijk op 11 februari voor het eerst noteren op de beurs van Brussel.

Het bedrijf mikt op de uitgifte van ruim 3,2 miljoen nieuwe aandelen, met als prijsvork 8,5 tot 9 euro per aandeel. De beursgang zou op die manier minimaal 27,5 miljoen euro en maximaal (met activering van onder meer verhogingsoptie) 38,5 miljoen euro opleveren.

"De geïmpliceerde marktkapitalisatie van de vennootschap bij het middelpunt van de prijsvork zal 119,5 miljoen euro bedragen", aldus het biotechbedrijf.

Verhuis naar Gent

Sequana Medical had in november vorig jaar de beursplannen aangekondigd. De concrete lancering ervan moest worden uitgesteld naar dit jaar, wegens een administratieve vertraging in de overdracht van de activiteiten van Zwitserland naar België.

Het biotechbedrijf is van oorsprong Zwitsers, maar verhuisde onlangs zijn hoofdkwartier naar Gent. Het richt zich op de ontwikkeling van vernieuwende behandelingsoplossingen om leveraandoeningen, hartfalen, maligne ascites en andere vochtbalansproblemen te behandelen.

Het heeft momenteel één commercieel product, de alfapump. Dat is een in het lichaam implanteerbaar toestelletje, dat kan worden gebruikt voor de behandeling van bijvoorbeeld chronische vochtophoping in de buik als gevolg van levercirrose.

Het geld dat het met de aandelenuitgifte ophaalt, moet dienen voor de uitbouw van het bedrijf.