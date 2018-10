Biotech in de kijker op beurs sam

18 oktober 2018

18u57 0 Economie De biotechaandelen deden zich opmerken op de Brusselse beurs. Argenx en Bone Therapeutics gingen vlot hoger, UCB en Acacia Pharma even vlot lager. De Bel20-index, die de evolutie van de waarde van de korf met de belangrijkste twintig aandelen weerspiegelt, zakte 0,61 procent tot 3.538,08 punten.

De grootste dagwinst bij de elitewaarden was voor argenx, dat 10,03 procent steeg tot 73,50 euro. Het bedrijf had dat deels te danken aan UCB (- 3,77 procent tot 73,08 euro) dat nochtans positieve resultaten bekendmaakte in een fase 2-studie naar een behandeling van de spierziekte myasthenia gravis met rozanolixizumab. In de tweede helft van 2019 zal het middel bij een nieuwe groep van patiënten worden uitgetest om bevestiging te krijgen. De financiële analisten wezen erop dat argenx in de ontwikkeling van een middel tegen deze ziekte een stap verder staat.

Ook Galapagos deed het goed. Het Mechelse biotechbedrijf werd 2,53 procent meer waard bij een slotnotering van 98,60 euro.

Brede markt

Op de brede markt snelde Bone Therapeutics dan weer 16,33 procent hoger tot 89,76 euro. De onderneming maakte goede resultaten bekend in een studie naar de behandeling van artrose in de knie. Een inspuiting met een viscosupplement zorgt voor een sterkere pijnvermindering.

Orange Belgium werd 3,56 procent meer waard bij een slotkoers van 14,56 euro. Credit Suisse maakte een bocht van 180 graden in zijn studie van de telecomonderneming. Een verkoopadvies veranderde in een kopen-aanbeveling. Het koersdoel steeg van 12 euro naar 18 euro.

Shurgard verdapperde bijkomend 2,86 procent tot 25,20 euro. De verhuurder van opslagruimten zorgt zo voor een geslaagd beursdebuut.

Wereldhave Belgium dikte 0,85 procent aan tot 30,93 euro. De vastgoedinvesteerder trok zijn huurinkomsten in de eerste negen maanden van 37,6 miljoen euro naar 38,7 miljoen euro op. Dat was onder meer het gevolg van de uitbreiding van het winkelcentrum Les Bastions, al kon dat niet beletten dat de winst uit de dagelijkse activiteiten van 29,9 miljoen euro naar 29,6 miljoen euro terugviel.

Sipef steeg 0,39 procent tot 51,70 euro. De plantagegroep zag zijn eigen productie aan palmolie in het derde trimester met 11,5 procent stijgen tot 79.700 ton. Dat effect werd echter tenietgedaan door de lagere prijs, die van 625 dollar per ton naar 540 dollar per ton daalde.

Gimv hield het bij een bonus van 0,21 procent en een slotkoers van 47,05 euro. De holding neemt een meerderheidsbelang in Medi-Markt Homecare-Service en Medi Markt Service Nord Oost. De Duitse ondernemingen zijn actief op het vlak van hulpmiddelen voor patiënten met incontinentie.

Verlies was er bij de grote waarden naast UCB vooral voor Umicore. Na de sterke opmars van de voorbije maanden laat het metalenbedrijf stoom af. Deze keer daalde de koers 2,35 procent tot 41,51 euro.

Op de tweede rij verspeelde Acacia Pharma bijkomend 7,43 procent bij een slotkoers van 2,43 euro. Sinds het Britse farmabedrijf een probleem bij een leverancier meldde, is het op de sukkel. Novo Nordisk verlaagde zijn participatie in de onderneming bovendien van 12,7 procent naar iets minder dan 12 procent.