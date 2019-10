Bioscoopuitbater Kinepolis is "Onderneming van het Jaar” ADN

08 oktober 2019

18u43

Bron: Belga 0 Economie Bioscoopuitbater Kinepolis is vanavond bekroond met de titel "Onderneming van het Jaar" 2019. CEO van Kinepolis Eddy Duquenne ontving de award uit handen van koning Filip. Dat meldt EY, dat deze wedstrijd samen met De Tijd en BNP Paribas Fortis organiseert. Kinepolis volgt voedingsgroep Ardo op, de laureaat van vorig jaar. Het is de 24ste keer op rij dat de wedstrijd voor bedrijven in Nederlandstalig België wordt georganiseerd.

Een professionele jury, met vertegenwoordigers uit de top van het Belgische bedrijfsleven en de academische wereld, verkoos Kinepolis boven de andere finalisten: het Limburgse hr-bedrijf Actief, het Antwerpse familiebedrijf actief in de bouwsector Aertssen en schoenenwinkelketen Torfs uit Sint-Niklaas.

“Naast de indrukwekkende expansiestrategie, die recentelijk een hoogtepunt bereikte met de uitbreiding naar de Verenigde Staten, valt Kinepolis vooral op door het ‘empoweren’ van zijn medewerkers en het creëren van extra toegevoegde waarde aan de klantervaring”, zegt Michèle Sioen, voorzitster van de negenkoppige jury. “Dit alles gebeurt met oog voor het milieu, met name door het invoeren van energiebesparende technieken, het uitvoeren van duurzame renovaties en het incorporeren van de nieuwste bioscooptechnologieën.”

Tijdens de ceremonie in Auditorium 2000 op de Heizel in Brussel werd ook de "Prijs van de Vlaamse Regering voor de Scale-up van het Jaar" 2019 uitgereikt. Die prijs wordt toegekend aan Vlaamse groeibedrijven die het afgelopen jaar een mooi parcours hebben afgelegd. De eer viel dit jaar te beurt aan het Leuvense Guardsquare, opgericht door Heidi Rakels en Roel Caers, een wereldleider in de ontwikkeling van beveiligingstechnologie voor mobiele applicaties.



De scale-up uit Leuven haalde het voor Intracto, Lansweeper en Silverfin. Guardsquare ontving de prijs uit handen van minister-president van de Vlaamse regering Jan Jambon (N-VA). Als 14de winnaar treedt Guardsquare in de voetsporen van het Gentse Ontoforce, de winnaar van 2018.

Gisterenavond werd het IT-bedrijf EASI uit Nijvel bekroond tot "Entreprise de l'Année" of de Franstalige Onderneming van het Jaar. Het bedrijf haalde het van Dufour, John Cockerill en Trendy foods. De jury bekroonde EASI voor de mooie groei die het bedrijf neerzette, voor zijn vernieuwend bedrijfsmodel en managementstijl, en internationalisering. CluePoints uit Louvain-la-Neuve kreeg de prijs van "Scale-up de L'Année", als meest beloftevolle groeier uit Franstalig België.