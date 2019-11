Bill Gates steekt Jeff Bezos opnieuw voorbij als rijkste persoon ter wereld LH

16 november 2019

11u11

Bron: CNN 2 Economie Bill Gates, de medeoprichter van Microsoft, heeft Amazon-CEO Jeff Bezos voorbij gestoken als rijkste persoon op aarde. Het vermogen van Gates wordt nu geschat op 110 miljard dollar (99,5 miljard euro). Dat blijkt uit de miljardairsindex van het persagentschap Bloomberg.

Het is de eerste keer in meer dan twee jaar dat de mede-oprichter van Microsoft de toppositie weer kan veroveren . Hij stak vorige maand Bezos al even voorbij nadat Amazon meldde dat de winst in september met bijna 28 procent was gedaald daalde ten opzichte van een jaar eerder. Maar zijn tijd aan de top was van korte duur, zo schrijft CNN.

Gates heeft nu wel de leiding voor een tijd teruggewonnen dankzij de aandelen van Microsoft die dit jaar met bijna 48 procent zijn gestegen. In oktober haalde Microsoft nog een contract voor clouddiensten ter waarde van 10 miljard dollar binnen. Volgens Amazon zou de moeilijke relatie tussen de Amerikaanse president Trump en Bezos mogelijk iets te maken hebben met de beslissing.

Bezos staat nu op de tweede plaats in de index met een geschat vermogen van 108,7 miljard dollar (98 miljard euro). Bezos sloot in juli nog een contract met zijn ex MacKenzie over hun scheiding. Ze zou volgens de regeling van haar ex voor 38 miljard dollar aan Amazon-aandelen krijgen.