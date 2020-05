Bijzondere ondernemingsraad bij Brussels Airlines op komst: bonden vrezen ontslagen mvdb Bron: Belga

11 mei 2020

13u16 2 Economie Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines vindt morgen om 9 uur een bijzondere ondernemingsraad plaats, zo wordt bevestigd bij het bedrijf en in vakbondskringen. Die staat in het teken van "een voorstel tot actieplan voor de voortzetting van de activiteiten". De bonden vrezen alvast dat er ontslagen zullen aangekondigd worden.

Moedermaatschappij Lufthansa en de Belgische regering onderhandelen over mogelijke staatssteun voor de Belgische carrier. De woordvoerster van Brussels Airlines, Kim Daenen, wil vandaag enkel kwijt dat de directie dinsdag haar plan voor de toekomst gaat voorstellen. Na afloop komt er een persmededeling.



Volgens de liberale vakbond zal er ook een communicatie, via webcast, georganiseerd worden voor het personeel. "We verwachten meer details te krijgen over de toekomst van het bedrijf voor de periode tot 2023", zegt ACLVB-secretaris Filip Lemberechts. "Ik denk dat de oefening Reboot (het transformatieplan dat er kwam voor de coronacrisis en het bedrijf tegen 2022 weer op de rails moest zetten, red.) versneld zal worden. Tot nu toe was er enkel een impact voor het grondpersoneel. Mogelijk kondigt men ook maatregelen voor het vliegend personeel aan."

Loonsinlevering

Ook bij de christelijke vakbond verwacht men dinsdag niet meteen goed nieuws. Men vreest "niet meer of minder dan een herstructureringsplan met de aankondiging van ontslagen en loonsinlevering voor zij die blijven". Vakbondsafgevaardigde Didier Lebbe (CNE) stelt zich ook vragen bij het tijdstip van de vergadering. "Waarom een bijzondere ondernemingsraad organiseren als er nog geen akkoord is tussen de Belgische staat en Lufthansa?".

Volgens de vakbonden bestaat er heel wat frustratie bij het personeel over het feit dat de onderhandelingen al zo lang aanslepen en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat.