Bijzondere ondernemingsraad aan de gang bij Blokker-overnemer Mega World HLA

12 oktober 2020

11u40

Bron: Belga 0 Economie Bij Mega World, de keten die in de plaats kwam van Blokker België, is vandaag een bijzondere ondernemingsraad aan de gang. Dat bevestigt een vakbondsbron. Wat er op de agenda staat is niet bekend, maar de bonden vrezen het ergste, zo blijkt uit een artikel in De Standaard.

Er werden eerder dit jaar al veel vragen gesteld bij de overname van Blokker België door de omstreden Nederlandse zakenman Dirk Bron. In Nederland loopt een fraudeproces tegen hem. Daarnaast stelden de bonden zich ook vragen bij zijn businessplan voor de Belgische winkels.

De Standaard bericht nu dat de winkelketen de afgelopen weken kampte met achterstallige huurgelden. De bedragen zouden intussen zijn overgeschreven, maar dit voorspelt allemaal niet veel goeds, zegt vakbondssecretaris Eric Vuchelen van ACLVB in de krant. Daarnaast weigert de bedrijfsrevisor ook de jaarrekening goed te keuren. Volgens De Standaard is de Kamer voor Handelsonderzoek van de rechtbank van Mechelen een onderzoek gestart tegen Mega World, wat zou kunnen wijzen op betalingsmoeilijkheden.



Het vroegere Blokker België, nu Mega World, telt 123 winkels en ruim 670 personeelsleden in ons land.



De jongste tijd kwamen nog meer winkelketens in ons land in de problemen, onder meer Wibra, FNG (Brantano) en Camaïeu.

