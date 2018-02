Bijverdienen als gepensioneerde? Zo kan het Extra appeltje voor de pensioendorst Michaël Van Droogenbroeck

11 februari 2018

13u27 0 Economie Etienne ‘Steve’ Davignon was deze week niet uit de aandacht weg te slaan. De 85-jarige graaf moest de gemoederen bedaren bij het personeel van Brussels Airlines, na de plannen om de luchtvaartmaatschappij te integreren in de Lufthansa-groep. Misschien ligt uw ambitie niet meteen in de luchtvaartsector, maar kan u, net als Steve Davignon, ook blijven doorwerken nadat u op pensioen ging?

Het antwoord is klaar en duidelijk: ja, dat mag. Steeds meer gepensioneerden klussen trouwens bij, soms uit pure noodzaak voor extra inkomen boven het wettelijk pensioen, maar velen willen ook gewoon aan de slag blijven. Wat de motivatie ook is, kijk voor u start met werken na uw pensioen goed na wat de impact daarvan is. Die is vooral afhankelijk van uw leeftijd en het aantal jaar dat u hebt gewerkt.

