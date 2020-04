Bijna helft van wereldwijde beroepsbevolking dreigt door coronacrisis niet in levensonderhoud te kunnen voorzien ADN

29 april 2020

14u53

Bron: Belga 0 Economie Bijna de helft van de wereldwijde beroepsbevolking dreigt binnenkort niet meer in het levensonderhoud te kunnen voorzien door de aanhoudende daling van het aantal werkuren. Een gevolg van de coronapandemie die momenteel de hele planeet in de ban houdt. Dat zegt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) woensdag.

Het verlies van het aantal werkuren in het tweede kwartaal van 2020 wordt nog groter dan eerder ingeschat, voorspelt de IAO in de derde editie van het rapport ‘Covid-19 en de wereld van werk’. Het aantal werkuren neemt vermoedelijk af met 10,5 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019, voor de crisis dus. Dat komt neer op zo'n 305 miljoen voltijdse banen.

Pessimistische prognose

Eerder werd uitgegaan van een daling van het aantal werkuren met ‘slechts’ 6,7 procent of 195 miljoen voltijdse werknemers. De nieuwe, pessimistische prognose is het gevolg van de verlenging en uitbreiding van de vele lockdownmaatregelen. Specifiek voor Noord- en West-Europa verwacht de IAO een daling met respectievelijk 11,7 procent en 11,9 procent. In Zuid-Europa zou 15,9 procent van het aantal werkuren verloren gaan.



Door de economische crisis dreigen bijna 1,6 miljard werknemers in de informele economie niet meer in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, waarschuwt de Internationale Arbeidsorganisatie. Het gaat dan om de groot- en detailhandel, de productie, het hotelwezen, de horeca en hiermee verbonden diensten en de vastgoedsector. Zij zijn sowieso al de meest kwetsbare werknemers op de arbeidsmarkt en worden het meest getroffen vanwege de lockdownmaatregelen en/of omdat ze werken in de zwaarst getroffen sectoren.

Voor miljoenen werknemers betekent geen inkomen geen voedsel, geen veiligheid en geen toekomst Directeur-generaal Guy Ryder van de IAO

Dringende ondersteuning nodig

De IAO roept daarom op tot dringende en doelgerichte maatregelen die werknemers en bedrijven moeten ondersteunen. Speciale aandacht is nodig voor de kleinere bedrijven, bedrijven in de informele economie en andere kwetsbare bedrijven. Jobcreatie moet centraal staan en gestut worden door een sterker werkgelegenheidsbeleid en sterkere instellingen, en meer en beter gefinancierde sociale beschermingsystemen. Ook van cruciaal belang is een internationale coördinatie op vlak van stimuleringspakketten en schuldverlichtingsmaatregelen, luidt het.

"Naarmate de pandemie en de werkgelegenheidscrisis zich verder ontwikkelen, wordt de noodzaak om de meest kwetsbaren te beschermen nog dringender", verklaarde directeur-generaal Guy Ryder van de IAO. "Voor miljoenen werknemers betekent geen inkomen geen voedsel, geen veiligheid en geen toekomst. Miljoenen bedrijven over de hele wereld krijgen nauwelijks ademruimte. Ze hebben geen spaargeld of toegang tot krediet. Als we ze nu niet helpen, zullen ze gewoon omkomen.”

