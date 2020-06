Bijna 37.000 Belgen maken gebruik van corona-ouderschapsverlof ADN

29 juni 2020

15u18

Bron: Belga 0 Economie In de maand mei hebben zo'n 36.898 mensen gebruik gemaakt van het nieuwe stelsel van corona-ouderschapsverlof, zo blijkt uit de jongste cijfers van de RVA.

In de meeste gevallen (26.992) werd de loopbaan met een vijfde onderbroken, zo'n 9.906 ouders kozen voor een halftijdse onderbreking.

De regering voerde het corona-ouderschapsverlof in om de combinatie werk-gezin in deze uitzonderlijke coronatijden draaglijker te maken. De uitkering ligt er ook 25 procent hoger dan bij het gewoon ouderschapsverlof en de maanden opgenomen binnen dit stelsel worden niet in rekening gebracht van het resterend krediet.



Volgens de RVA zijn om die reden veel personen overgestapt van bestaande verlofstelsels naar het corona-ouderschapsverlof: zo'n 51 procent betreft personen die uit een ander stelsel kwamen.

In totaal deden in mei meer dan een kwart miljoen werknemers uit de private en publieke sector een beroep op een onderbrekingsuitkering zoals het tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof. Dat zijn er ruim 10.000 of 4,1 procent meer dan in mei vorig jaar. Bij het tijdskrediet en loopbaanonderbreking is de trend dalend terwijl het ouderschapsverlof populairder wordt.

