Bijna 260.000 zelfstandigen in bijberoep in ons land HR

19 maart 2018

10u32

Bron: Belga 0 Economie Eind 2017 waren er in ons land 258.934 zelfstandigen in bijberoep actief. Dat zijn er zes procent meer dan eind 2016. Dat zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), op basis van gegevens van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Terwijl het aantal zelfstandigen in bijberoep steeg met zes procent, steeg het aantal zelfstandigen in hoofdberoep slechts met één procent in die periode. Het NSZ vreest echter dat het het laatste jaar is dat de zelfstandigen in bijberoep toeneemt. Als het nieuwe statuut 'onbelast bijverdienen' van start zou gaan, zou bijna één op de drie van de 'bijberoepers' overschakelen op dat nieuwe statuut. "Een zware aderlating" voor de sociale bescherming van de zelfstandigen, aldus het NSZ.

Onbelast bijverdienen

De zelfstandigenorganisatie vraagt een grondige bijsturing van de maatregel zoals die nu op tafel ligt. Enerzijds stelt de ondernemersorganisatie voor om elke werknemer bij de werkgever zelf onbelaste overuren te laten presteren. "Anderzijds moeten ook zelfstandigen uit die betrokken sectoren de kans krijgen om elke maand 500 euro te verdienen zonder hierop belast te worden", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.