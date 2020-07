Bij nieuwe lockdown dreigt economie het gelag te betalen: 1 op de 10 bedrijven dreigt kopje-onder te gaan

Economie Moet het land weer op slot, nu de coronacijfers blijven stijgen? De gevolgen voor de economie zullen groot zijn: 1 op de 10 bedrijven overleeft zo'n nieuwe lockdown niet, zegt het VBO. En weer met geld gaan strooien is ook al geen optie. Beter is te kiezen voor 'slimme steun'. "School mensen om, in plaats van ze een jaar technisch werkloos te laten."

Experts winden er geen doekjes om: een tweede lockdown dreigt onze economische motor voor jaren te beschadigen. "7 à 10 % van de Belgische bedrijven flirt nu al met het faillissement. Een nieuwe lockdown zullen die bedrijven niet overleven", zegt Pieter Timmermans van het VBO. Het prijskaartje van de coronamaatregelen ligt nu al op 15 miljard euro, maar we zijn nog lang niet uit de gevarenzone. Zo voorspelt het Federaal Planbureau dit jaar een krimp van ruim 10% van het bbp en vreest de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid een verlies van 110.000 banen tegen eind 2021. Wie nog in tijdelijke werkloosheid zit, moet vrezen voor zijn job, denkt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent).

Voor de experts is het duidelijk: een tweede lockdown voelen we nog jaren. "Dan zijn we een stuk van de economie kwijt", stelt Timmermans. Een tweede lockdown moeten we dus vermijden: "En als het toch moet, dan meer gericht: drastisch ingrijpen bij een lokale opstoot, maar geen volledige lockdown meer." Nu zijn er geen besmette bedrijven in België. Maar als er een corona-uitbraak plaatsvindt, moet men niet twijfelen: "Een Duits vleesverwerkend bedrijf heeft men na een uitbraak meteen gesloten. Dat is de juiste aanpak. Maar stel dat een gemeente in lockdown gaat en er is geen besmetting bij de bedrijven, moeten die openblijven", vindt Timmermans.

Maar wat moet er dan gebeuren als we toch serieus moeten ingrijpen? Dan is een 'slimme lockdown' nodig, waarbij de vraag gesteld moet worden welke bedrijven of sectoren je ondersteunt. Daarbij komt volgens econoom Peter De Keyzer de eventsector in het vizier. "Ga je die blijven ondersteunen als mensen een jaar werkloos thuis zitten? We moeten nadenken of het niet beter is om die mensen om te scholen."

Uitwassen

Ook overheidsingrepen zelf moeten doordachter. "In de eerste lockdown waren er van verschillende overheden premies, en dat heeft tot uitwassen geleid waarbij mensen netto meer verdienden dan toen ze aan de slag waren. Dat geld moet de overheid kunnen terugvorderen." Het systeem van tijdelijke werkloosheid moet wel behouden blijven, klinkt het, net als algemene steunmaatregelen zoals hinderpremies.

