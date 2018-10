Bij dit Duitse bedrijf werken ze al bijna een jaar 5 uur per dag (en krijgen er 8 betaald) Naomi van Kalken

01 oktober 2018

15u05

Bron: AD.nl 4 Economie Iedere dag om één uur de laptop dicht klappen en naar huis vertrekken: het klinkt voor veel mensen als muziek in de oren. Bij dit Duitse bedrijf lukt het de medewerkers om vijf uur per dag te werken, al hun taken af te krijgen en krijgen ze gewoon voor acht uur werk betaald.

Geïnspireerd door het boek The Five Hour Workday van Stephan Aarstol besloot de Duitser Lasse Rheingans in december 2017 het roer volledig om te gooien. Rheingans Digital Enabler, een IT-bedrijf, betaalt haar werknemers voor acht uur per dag, maar er wordt maar vijf uur per dag gewerkt. In een telefonisch interview met onze collega's van AD.nl hoe dat lukt.

Rheingans: "Een jaar geleden besprak ik met mijn werknemers of ze het zagen zitten. Allereerst bekeken we hoe we met elkaar communiceerden en waar de meeste tijd verloren ging. Bijvoorbeeld e-mails die een notificatie sturen: ze leiden je af en het duurt altijd even voordat je weer geconcentreerd bezig bent. We bedachten regels die deze afleidingen tot een minimum beperken."

Wat ons helpt, is dat ons kantoor stil is. We leiden elkaar niet af. Lasse Rheingans

Machine

Werknemers werken van 8.00 tot 13.00 uur geconcentreerd aan hun projecten. "Acht uur lang gefocust blijven is onmogelijk. Vijf uur geconcentreerd werken is lastig, maar wel mogelijk. Wat ons helpt, is dat ons kantoor stil is. We leiden elkaar niet af. Wanneer we met elkaar praten, doen we dat in de keuken of een vergaderruimte. Er is ook geen muziek. Het klinkt als een machine, maar zo is het niet. We vinden elkaar aardig, en we drinken bijvoorbeeld samen koffie. Maar wanneer we werken, werken we geconcentreerd", aldus Rheingans.

Iedereen mag om 13.00 naar huis, maar dan moet het werk wel af zijn. "Mensen kunnen langer blijven, en het gebeurt heel soms. Wanneer er iets onvoorziens gebeurt, of als er bijvoorbeeld iets kapot gaat, blijven mensen tot half twee of twee uur. Het wordt nooit veel later dan dat."

De werknemers kunnen nog hun oorspronkelijke salaris behouden, doordat de productiviteit niet omlaag is gegaan. Klanten betalen nog dezelfde bedragen, en ontvangen hun producten nog even snel. Er wordt op kantoor enkel harder gewerkt, zodat er minder uur aan eenzelfde project wordt besteed.

Korter werken heeft geen gevolg voor de kwaliteit van ons product of voor het moment dat het af is Lasse Rheingans

Gemotiveerder

Rheingans: "Toen we net begonnen, vertelden we het nog niet aan onze klanten. Ik belde ze na een paar weken, en ze vonden het prima zolang we bleven leveren wat ze gewend waren. Korter werken heeft geen gevolg voor de kwaliteit van ons product of voor het moment dat het af is. Iedereen profiteert van de kortere werkdagen: werknemers zijn meer relaxed, gelukkiger en zelfs gezonder. Ze werken vijf uur, en komen vol energie de volgende dag weer naar kantoor. De kwaliteit van ons werk is zelfs beter, doordat we gemotiveerder werken. Onze klanten profiteren dus ook, want zij betalen hetzelfde maar krijgen een beter product."

Zo veel tijd verliezen ze volgens Rheingans ook weer niet, nu ze om één uur naar huis gaan. "Wanneer je acht uur werkt, begin je ook niet direct met werken 's ochtends. Je komt binnen, drinkt wat koffie en praat met je collega's. Dan begin je langzaam met werken. Vervolgens is het lunchtijd. Na de lunch hebben mensen vaak wel tot een uur de tijd nodig om weer geconcentreerd aan de slag te kunnen. Uiteindelijk is het verschil niet drie uur werk, maar eerder één of twee. Deze paar uur overbruggen door efficiënter te werken."