Biergigant zoekt nieuwe CEO: AB InBev vervangt Carlos Brito Johan Van Geyte

08 september 2020

07u46 4 Economie Carlos Brito (60) is aan zijn laatste maanden bezig als topman van AB InBev. Volgens de Britse krant 'The Financial Times' is de brouwer gestart met de zoektocht naar een opvolger. Eerder dit jaar verliet de rechterhand van Brito, financieel directeur Felipe Dutra, de biergigant al.

Brito is vergroeid met AB InBev en diens voorgangers. De Braziliaan staat al sinds 2005 aan de top van het bedrijf. Hij volgde toen de Brit John Brocke op, die drie jaar eerder zelf de Canadees Hugo Powell afloste. Voordien werkte Brito voor Shell en Daimler Benz. Hij stapte in 1989 over naar brouwer Brahma, die tien jaar later zou fuseren met de Companhia Antarctica Paulista tot AmBev. En die fusiegroep zou dan weer in 2004 in het huwelijksbootje stappen met het Belgische Interbrew om samen InBev te vormen.

Stevige saneerder

De ijverige Brito was de architect van de forse expansie van InBev en later AB InBev. Hij bouwde de biergroep nog meer uit tot de grootste brouwer ter wereld met overnames van het Amerikaanse Anheuser Busch (bekend van Budweiser), het Mexicaanse Grupo Modelo (bekend van het Corona-bier) en het Zuid-Afrikaanse SABMiller. Het recept was steevast hetzelfde. Na de overnames zocht hij naar zoveel mogelijk synergievoordelen en ging het mes in de kosten. Brito is een doorgewinterde saneerder.

De stevige overnamepolitiek had ook een keerzijde. AB InBev financierde die steevast met leningen. Zolang de overnames meteen rendeerden, konden die ook vlot worden geherfinancierd en terugbetaald. Na de overname van SABMiller steeg de schuldenberg evenwel tot meer dan 100 miljard dollar. Het leidde ertoe dat AB InBev in 2018, toen het wat minder liep, moest ingrijpen en onder meer zijn dividend voor de aandeelhouders verlaagde. Brito werkte steeds in tandem met zijn landgenoot en financieel directeur Filipe Dutra. Die laatste werd begin dit jaar vervangen door zijn landgenoot Fernando Tennenbaum. Toen rees meteen al de vraag hoe lang Brito nog zou blijven. En die tijd is nu blijkbaar gekomen. Volgens 'The Financial Times' zou AB InBev de zoektocht naar een opvolger zijn gestart en daartoe de rekruteringsfirma Spencer Stuart hebben aangesteld. De lijn met Brito doorknippen, doet AB InBev niet. De topman zou een plaatsje krijgen in de raad van bestuur.

Staking

Maar niet alleen aan de top van het bedrijf valt beweging waar te nemen, ook aan de basis van de piramide is dat zo. Gisteren werd niet alleen gestaakt in de brouwerij van AB InBev in Jupille, waar de actie vorige week uitbrak, maar ook in de depots in Ans, Jumet en Anderlecht. De werknemers tonen zich ongerust nadat in de logistieke afdeling van Jupille tien mensen waren uitgevallen met het coronavirus. De socialistische vakbond liet intussen weten dat de acties kunnen uitbreiden naar Vlaanderen. De directie doet er naar eigen zeggen alles aan om het virus te weren. Er werden ook 148 tests afgenomen van werknemers die mogelijk in contact waren gekomen met de besmette personen. Al die tests waren negatief, klinkt het.