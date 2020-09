Bezettingsgraad van hotels amper 25 procent: “We zijn cash aan het verbranden”

Economie De hotelsector kleurt rood. Met een bezettingsgraad van amper 25 procent en geen enkel vooruitzicht op beterschap is de sector structureel verlieslatend. “De situatie is dramatisch”, klinkt het in De Morgen. Al is de situatie aan de kust, in Limburg en de Oostkantons een pak beter dan in onze grote steden.

“Momenteel ligt de bezettingsgraad tussen de 15 tot 20 procent. In normale omstandigheden zitten we nu op zo’n 75 procent”, zegt Didier Boehlen, voorzitter van de Antwerp Hotel Association. Maar normale omstandigheden zijn het allesbehalve voor de hotelsector. De cijfers spreken boekdelen.

In Antwerpen ligt de hotelsector op zijn gat. Sinds de eerste week van juni ging het slot van de hotels, en mochten ze - weliswaar onder strikte veiligheids- en hygiënemaatregelen - opnieuw gasten verwelkomen. Na een ietwat aarzelende heropleving kwam in juli alweer een einde aan dat broze herstel. De coronacijfers gingen terug in de verkeerde richting, en meteen regende het annuleringen. “Tot midden juni was zowat 80 procent van de Antwerpse hotels gesloten, nu is ongeveer hetzelfde aantal open”, schetst Boehlen. “Je vaste kosten blijven lopen, dus redeneren de hoteliers dat ze net zo goed kunnen proberen om nog iets of wat te verdienen. Alleen is het met dergelijke bezettingsgraden niet houdbaar. De meesten verbranden cash.” De sector rekent nu al op een omzetverlies van 100 miljoen euro, maar de balans kan nog verder oplopen als de rest van dit jaar niet beter wordt.

Antwerpen kreeg een strikte lockdown opgelegd in de zomer, maar de fall-out van die beslissing was voelbaar over het hele land. “Augustus begon redelijk goed, maar na de Antwerpse lockdown werden we hier meteen ook overstelpt met annuleringen”, zegt Rudy De Wit van de vzw Gent Hotels. Gevraagd naar de huidige toestand zegt De Wit: “dramatisch”. In juli was de bezetting in de Gentse hotels gemiddeld 28 procent. Voor augustus leek het met 38 procent boekingen de goede kant op te gaan, tot Antwerpen dus op slot ging. Meteen dook ook Gent naar beneden. “Het gros van de Gentse hotels is open, en volgens De Wit draaien ze in het beste geval break-even.

‘Brugge die scone is nu die lege’

Zowel in Antwerpen als in Gent houden ze de adem in voor wat komt, want momenteel zijn er amper boekingen. “De weinige gasten die er zijn boeken nu echt last minute. Maar zonder enig perspectief weet ik niet of de hotels open gaan blijven”, zegt De Wit. Ook in die andere kunststad Brugge is het momenteel huilen met de pet op. “September en oktober zien er barslecht uit, met een voorlopige 5 procent boekingen”, zegt Dimitri Thirion, voorzitter van de Brugse hotelsector. “Er zijn ondertussen al een 20 hotels gesloten in september. In juli zijn we op 50 procent uitgekomen, maar in augustus was er slechts 25 procent bezetting.”

Enkel de kust, Limburg en de Oostkantons lijken wat te ontsnappen aan de malaise. Althans, voorlopig toch. De kust had een relatief goede zomer achter de rug, met een gemiddelde bezettingsgraad in juli van 70 procent, leert een analyse van Toerisme Vlaanderen. De cijfers voor augustus zijn nog niet verwerkt, maar een beperkte rondvraag leert dat ook die maand goed te noemen was. Ook in Limburg bleek de sector met een gemiddelde bezettingsgraad van 65 procent goed overeind te blijven. En uit een bevraging van het Toeristisch Agentschap Oost-België blijkt dat de overgrote meerderheid van de hotels in de Oostkantons hun bezettingsgraad minstens gelijk zagen lopen met de zomer vorig jaar.

‘Brussel is een ramp’

Waren begin augustus 95 procent van de hotels in Vlaanderen open, dan is dat in Brussel een heel ander verhaal. “De term ramp is nog niet genoeg om te beschrijven wat er gebeurt, zo slecht zijn de indicatoren”, zegt Rodolphe Van Weyenbergh, secretaris-generaal van de Brusselse Hotelvereniging deze week aan La Libre. Sinds maart is de helft van de hotels in Brussel nog steeds niet heropend. En degenen die daartoe besloten hebben, hebben in de maanden juli en augustus slechts 20 procent van hun kamers gevuld. Dit betekent dat de totale bezettingsgraad slechts ongeveer tien procent is. In de sector wordt gerekend dat een gemiddeld hotel pas vanaf een bezettingsgraad van 40 tot 45 procent winstgevend is.

“Brussel is een iets andere markt dan de rest van het land, en zeker in vergelijking met de kunststeden”, zegt Rudy De Wit. “In Gent en de andere kunststeden heb je meer een kwalitatief toerisme. Brussel moet het vooral hebben van grote groepen. En laat net dat door corona helemaal te zijn weggevallen.” Terwijl gevreesd wordt voor een faillissementengolf in de Brusselse sector, het befaamde Hotel Metropole is een eerste zichtbaar slachtoffer, denkt De Wit niet dat het in Vlaanderen zo’n vaart zal lopen. “Begrijp me niet verkeerd, de sector bloedt en het is momenteel koffiedik kijken naar de toekomst. Maar momenteel heb ik geen signalen dat er hotels failliet gaan.”

Voor Didier Boehlen zal het najaar beslissend worden. “In Antwerpen heb je de grote ketens, die onderdeel zijn van internationale groepen. We hebben geen zicht op hun financiële zekerheid. Het gros van de Antwerpse sector zijn evenwel privé-hotels, waar de eigenaars de zaak exploiteren. Zij hangen af van de goodwill van de banken om hun lopende kredietlijnen te verlengen of bijkomend krediet te verstrekken.” Veel zal ook afhangen van het zakelijk toerisme, zegt Boehlen. Meetings zijn voor de sector een belangrijke inkomstenbron. “Maar dat zal nog wel meer dan anderhalf jaar duren. Bovendien zal die markt zich niet volledig herstellen.”