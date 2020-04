Bewust Belgisch shoppen tijdens coronacrisis? wijkopenlokaal.be bundelt alle lokale handelaars Toon Mast

02 april 2020

10u58 12 Economie “Laat u de komende maanden niet verleiden tot online aankopen bij het Amerikaanse Amazon, het Nederlandse bol.com of het Chinese Ali Baba, maar surf naar een Belgische webwinkel.” Dat is wat 26 CEO’s sinds twee weken met aandrang vragen “Laat u de komende maanden niet verleiden tot online aankopen bij het Amerikaanse Amazon, het Nederlandse bol.com of het Chinese Ali Baba, maar surf naar een Belgische webwinkel.” Dat is wat 26 CEO’s sinds twee weken met aandrang vragen in een open brief . “Dit heeft niks te maken met protectionisme, het gaat om solidariteit. Als je geeft om de toekomst van onze tienduizenden werknemers, shop dan Belgisch.”

De boodschap is duidelijk, maar omdat de consument nog te vaak via grote zoekmachines op e-shops van niet-Belgische spelers terecht komt, willen de digitale experts van Hybrid de lokale Belgische ondernemers dat extra duwtje in de rug geven. Op wijkopenlokaal.be en acheterlocal.be kan elke handelaar zich gratis registreren. “Het ontbreekt vele Belgische shops nog aan de nodige onlinemarketingkennis en bovendien zijn ze niet opgewassen tegen de budgetten van de pure e-players. Ook de hyperlokale initiatieven van de bakker en de slager zijn slechts in beperkte mate bekend gemaakt. Ze verschijnen vaak wel even in lokale Facebookgroepen, maar gaan daar al even snel weer op in de massa”, zegt Bart De Ceulaer, partner bij Hybrid.

Met wijkopenlokaal.be heeft het Antwerpse digitaal marketingbedrijf donderdag een portaalsite gelanceerd waar zoveel mogelijk e-shops zich kunnen registreren om zo het aanbod te centraliseren voor de klanten. “Of je nu een retailer bent met 100 fysieke winkels, een pure online speler of een warme bakker of slager die pas recent een online besteldienst heeft opgezet. Iedereen kan zich gratis aanmelden. En de consument die bewust lokaal wil kopen krijgt snel een overzicht van het totale aanbod in zijn buurt. Een aanbod dat de komende dagen trouwens nog fors zal toenemen”, besluit De Ceulaer.

