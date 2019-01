Beveiligingsbedrijf G4S gaat duizend mensen aanwerven

IB

31 januari 2019

06u59

Bron: Belga 0 Economie G4S, een van de grootste beveiligingsfirma’s van ons land, gaat dit jaar duizend mensen aanwerven. Dat zegt topman Jean-Paul Van Avermaet vandaag in de kranten L’Echo en De Tijd.

De aanwervingen zijn nodig om de mensen die met pensioen gaan of vertrekken uit de sector te vervangen. Netto zullen er ongeveer 300 mensen bijkomen. Dat zal het totale personeelsbestand eind dit jaar op 6.400 mensen brengen. Vorig jaar wierf het bedrijf ook al meer dan 900 mensen aan.

“Kennis van jongste beveiligingstechnologie vereist”

In 2016 en 2017 profiteerde de sector van de aanslagen in Parijs en Brussel. Sinds begin 2018 is die ‘markt’ weggevallen. Recent werd het ‘dienstenpakket’ uitgebreid met ondersteuning van politie en leger en de beveiliging van grote industriële complexen. De sector moet ook meer op zoek gaan naar mensen die de jongste beveiligingstechnologie kennen, klinkt het.