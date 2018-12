Beurzen van Amsterdam en Parijs hebben slechtste jaar achter de rug sinds 2011 kg

31 december 2018

15u04

Bron: Belga 0 Economie Niet alleen de Brusselse beurs, maar ook de beurzen in onze buurlanden hebben een slecht jaar achter de rug.

De CAC40-index in Parijs daalde in 2018 met 10,95 procent en de AEX-index in Amsterdam met 10,41 procent. Voor beide was het de slechtste prestatie sinds 2011.



In Frankfurt was er vandaag geen handel. De Duitse sterindex Dax verloor 18,26 procent in 2018, het grootste verlies sinds de crisis van 2008. De beurs van Londen tot slot ging er met 12,48 procent op achteruit, ook het slechtste resultaat in tien jaar.