Beurzen opgelucht over situatie VS-Iran HLA

09 januari 2020

16u38

De Europese beurzen kleurden vandaag voornamelijk groen. Ook de aandelenbeurzen in New York openden met winst, waarmee werd voortgeborduurd op de plussen van een dag eerder. Beleggers zijn opgelucht dat een verdere escalatie van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt te zijn voorkomen. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde gisteren geen militaire actie te ondernemen tegen Iran na de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 614,98 punten. De MidKap dikte 0,8 procent aan tot 934,57 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 1,1 procent vooruit.

ABN AMRO voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 2,2 procent. Robert Swaak wordt de nieuwe topman van de bank. Hij volgt Kees van Dijkhuizen eind april op. Swaak is afkomstig van accountants- en consultantsbureau PwC. Speciaalchemiebedrijf DSM kampte met een adviesverlaging door Credit Suisse en stond onderaan met een verlies van 1,4 procent.

In de MidKap ging Air France-KLM aan kop met een plus van 4,3 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie vervoerde in 2019 meer passagiers. Bodemonderzoeker Fugro en oliedienstverlener SBM Offshore sloten de rij met minnen van 1,3 procent. Fastned steeg 2,2 procent op de lokale markt na een handelsbericht. De uitbater van snellaadstations heeft de omzet in het vierde kwartaal flink opgevoerd.

Het Britse supermarktconcern Tesco klom 2 procent in Londen dankzij beter dan verwachte resultaten over het afgelopen kwartaal. De Britse winkelketen Marks & Spencer (M&S), die ook met omzetcijfers kwam, zakte daarentegen 8,7 procent en kende de slechtste beursdag sinds mei vorig jaar.

In Parijs daalde Sodexo 4,9 procent. De Franse cateraar boekte afgelopen kwartaal meer omzet. De situatie op de Noord-Amerikaanse markt blijft volgens het bedrijf echter ook de komende tijd uitdagend. De Belgische biotechnoloog UCB steeg 2,7 procent in Brussel na een adviesverhoging door Jefferies.

De euro was 1,1102 dollar waard tegen 1,1117 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 59,77 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 65,48 dollar per vat.

Handelsakkoord met China

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,5 procent hoger op 28.899 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 3271 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,9 procent tot 9210 punten.

Aan het handelsfront werd gemeld dat de Chinese vicepremier Liu He volgende week naar de Verenigde Staten reist om dan een handtekening te zetten onder de eerste fase van het handelsakkoord tussen de economische grootmachten. Volgens het Chinese ministerie van Handel zal de handelsdelegatie van 13 tot en met 15 januari in de VS aanwezig zijn. Het is voor het eerst dat Peking bevestigt dat er een handtekening onder het akkoord komt.

Winkel- en warenhuisketens Macy’s, J.C. Penney en Kohl’s stonden in de belangstelling met minnen tot ruim 9 procent, na tegenvallende verkopen in de feestdagenperiode. Woninginrichter Bed Bath & Beyond leverde bijna 17 procent in onder druk van tegenvallende kwartaalcijfers en zwakkere vooruitzichten. Apple werd daarentegen 1,5 procent hoger gezet na cijfers van de Chinese overheid waaruit bleek dat de verkoop van iPhones in China vorige maand met meer dan 18 procent is gestegen op jaarbasis.