Beurzen kleuren rood door vrees voor recessie avh hr

15 augustus 2019

09u43

Bron: Belga, ANP 26 Economie De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten gisteravond met stevige verliezen en ook de Japanse aandelenbeurs krijgt zware klappen. Op Wall Street werd de vrees voor een recessie aangewakkerd door tegenvallende cijfers over de staat van de Duitse en Chinese economie. Die angsten werden verder gevoed door de laatste rente-ontwikkelingen op de obligatiemarkt.

De Dow-Jonesindex sloot gisteravond 3,1 procent lager op 25.479,42 punten. De S&P 500 dook 2,9 procent naar omlaag tot 2840,60 punten en techbeurs Nasdaq leverde 3 procent in op 7773,94 punten.

In Tokio eindigde de toonaangevende Nikkei vanochtend 1,2 procent in de min op 20.405,65 punten. Een stijging van de Japanse yen, die in onrustige tijden als een veilige haven wordt gezien, drukte op het beurssentiment. Vooral de Japanse bedrijven die veel producten verkopen in het buitenland kampten met de duurdere yen.

Recessie

De schrik voor een recessie zit er goed in nadat de Duitse economie kromp in het tweede kwartaal ten opzichte van de voorgaande drie maanden. De handelsoorlog tussen de VS en China speelt daar een grote rol in. Bovendien meldde China een afzwakking van de industriële productie.

Rente

Naast een gekrompen economie, kreeg het vertrouwen van de beleggers ook een knauw door lagere rentes op de obligatiemarkten. De rente voor Amerikaanse tienjarige obligaties doken onder die van tweejaars schuldpapier. Die zogenoemde omgekeerde rentecurve wordt gezien als een voorbode van een recessie.

De olieprijzen daalden eveneens stevig. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,6 procent minder op 55,08 dollar. Brentolie werd 3,4 procent goedkoper tot 59,23 dollar per vat.

Ook bitcoin omlaag

Ook de waarde van bitcoin is weer flink aan het dalen. Eerder deze maand was de cryptomunt nog meer dan 12.000 dollar waard. Maar vanochtend bedraagt de koers zo’n 9.700 dollar, blijkt uit gegevens van Coinmarketcap.com.

Een directe aanleiding voor de nieuwe daling is moeilijk aan te wijzen. Flinke waardeveranderingen zijn soms het gevolg van handelaren die grote aan- en verkopen doen.

De digitale munt begon in mei nog aan een opmars, na de instorting van de cryptomarkt die in januari van vorig jaar inzette. Sinds die opleving bewoog de koers van de grootste cryptomunt, gemeten naar totale marktwaarde, met flinke pieken en dalen.

Veilige haven

Er is op sociale media nog steeds veel discussie over de bitcoin. Sommige analisten stellen daarnaast dat het grillige koersverloop niet los te zien is van de recente stormachtige ontwikkelingen op de aandelenmarkten. Op sommige momenten zouden beleggers de munt als veilige haven beschouwen en soms juist niet.