Beurzen in het rood na opmerking Trump: "De Fed is gek geworden"

11 oktober 2018

04u03

Bron: Belga, The Guardian 0 Economie Na de zware verliezen op de beurs van Wall Street, heeft Amerikaans president Donald Trump nog maar eens uitgehaald naar de Amerikaanse centrale bank. "Ik denk dat de Fed gek geworden is", zei hij net voor een verkiezingsrally in Pennsylvania.

De Federal Reserve heeft de rente dit jaar al drie keer verhoogd en dat is niet naar de zin van Trump. Ook op de aandelenmarkten wordt negatief gereageerd: de Dow Jones-index zakte woensdag tot het laagste peil sinds februari. Volgens Trump gaat het echter om een beurscorrectie die al geruime tijd kon worden verwacht.

Aandelen in Azië en het Pacifisch gebied daalden prompt, net als de Nikkei-index in Tokio, die bij de opening van de handel met meer dan 3% daalde. In Sydney daalde de S&P/ASX200-index bijna 2% en dook voor het eerst sinds begin juni onder het 6000-punten.