Beurzen in Europa massaal in het rood kg

24 juli 2020

12u19

Bron: Belga 0 Economie De beurzen in Europa staan deze voormiddag overal in het rood. Beleggers zijn ongerust over het escalerende diplomatiek conflict tussen de Verenigde Staten en China.

In Brussel noteert de Bel20 na ruim een uur handel al bijna 2 procent lager. Alle aandelen van de index staan in het rood. De grootste verliezen zijn onder meer voor biotechaandelen Galapagos (meer dan 5 procent lager) en Argenx (zo'n 3,5 procent verlies). Ook in Amsterdam, Parijs en Frankfurt diepen de koersverliezen verder uit, tot ruim 2 procent.

Meer bepaald is er ongerustheid over het escalerende diplomatiek conflict tussen de VS en China. Nadat eerder deze week het Chinese consulaat in Houston moest sluiten, namen de Chinezen weerwraak door de sluiting te bevelen van het Amerikaanse consulaat in Chengdu.

Daarnaast zijn ook de stijgende werkloosheidscijfers in de VS reden om ongerust te zijn over de gevolgen van de coronacrisis. Het Amerikaanse Congres zou wel werken aan een nieuwe steunmaatregelen.

Lees ook:

“Unieke kans voor geduldige langetermijnbelegger”: onze geldexpert legt uit waarom je in groeilanden moet beleggen (+)

“Laat je hoofd niet zot maken door dagelijkse berichtgeving”: onze beursexpert vertelt je wanneer je een groot bedrag beter gespreid belegt (+)

Meer over Amsterdam

Argenx

Brussel

Chengdu

China

Congres

Europa

Frankfurt