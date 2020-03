Beurzen duiken terug in het rood: AB InBev en banken zetten Bel20-index op 5 procent verlies AW

27 maart 2020

18u37

Bron: Belga 2 Economie Na drie dagen van herstel doken de beurzen vandaag weer in het rood. In Brussel daalde de Bel20-index met 4,71 procent tot 2.862,79 punten.

Bij de aandelen die meetellen voor de berekening van de graadmeter ging vooral AB InBev achteruit. De brouwer verloor 8,64 procent om uit te komen op een slotkoers van 37,74 euro. De analisten vrezen dat het bedrijf de komende jaren minder dividenden zal uitbetalen. De winst is nodig voor de vermindering van de schuldenlast.



De financiële waarden deden het evenmin goed. ING en KBC zakten 8,62 en 8,27 procent tot respectievelijk 4,48 euro en 44,50 euro. Dat aan de banken wordt gevraagd om voorlopig geen dividenden meer uit te keren en de financiële buffers te versterken, woog op de koers.

Barco en Solvay volgden. De visualisatiegroep leverde 7,85 procent in bij een slotkoers van 126,80 euro. Het chemieconcern slankte 7,84 procent af tot 64,40 euro.

WDP werd 4,85 procent afgeprijsd tot 22,55 euro. De netto courante winst van de specialist in logistiek vastgoed valt 1,5 miljoen euro lager uit dan eerst verwacht voor elke maand vertraging in de lopende bouwwerken. Door de coronacrisis kunnen die pas met vertraging worden opgeleverd, waardoor de verhuring pas later op gang kan komen.

Op de tweede rij slikte FNG een verlies van 17,39 procent tot 5,70 euro. Hamon liet 11,37 procent liggen bij een slotkoers van 1,02 euro.

Exmar kreeg een tik van 9,66 procent bij een slotkoers van 4,02 euro. De gastankerrederij betaalt haar aandeelhouders geen dividend uit. Ze leed vorig jaar een verlies van 13,2 miljoen dollar. In 2018 was er ook al een malus van 15,9 miljoen dollar.

Sofina eindigde 3,54 procent lager op 185,20 euro. De holding trekt het dividend voor haar aandeelhouders nochtans op van 2,79 euro naar 2,90 euro. De verhoging hangt samen met een hogere winst. Die klom van 861 miljoen euro in 2018 naar 1,2 miljard euro in 2019.

Jensen werd 1,78 procent bijgeknipt tot 22,10 euro. De producent van industriële wasmachines Jensen verwacht een aanzienlijke impact van de coranacrisis op zijn omzet en winstgevendheid in 2020. Een concrete inschatting kan hij nog niet maken.

Winnaars

Toch waren er ook winnaars. Bij de grote waarden gingen vooral Telenet en Ageas erop vooruit. De telecom- en mediagroep dikte 6,26 procent aan tot 29,54 euro, de verzekeraar won 2,85 procent bij een slotkoers van 33,20 euro. UCB was de derde stijger met een winst van 1,08 procent bij een slotkoers van 76,82 euro.

Op de brede markt klommen vooral Keyware en Befimmo. De specialist in betaaldiensten snelde 7,14 procent vooruit tot 0,68 euro, de vastgoedwaarde eindigde 8,92 procent hoger op 44,55 euro.

KBC gaat uit van een “zware recessie”

Ook bank-verzekeraar KBC heeft de prognoses voor de Belgische economie drastisch bijgeknipt omwille van de coronacrisis. KBC gaat uit van een “zware recessie” met een terugval van het bruto binnenlands product (bbp) met 9,5 procent. In 2021 zou de economie sterk herstellen (+12,3 procent). Eerder op de dag hield BNP Paribas Fortis het bij een verwachte krimp van 3,5 procent.

Het gaat weliswaar om een basisscenario, waaraan KBC een waarschijnlijkheid van 50 procent kleeft. Dit scenario gaat ervan uit dat de huidige quarantainemaatregelen nog langer zullen worden voortgezet in nagenoeg alle Europese landen en in de VS. De hoge menselijke tol maakt het volgens KBC onwaarschijnlijk dat de overheden snel de maatregelen verregaand zouden versoepelen.

KBC verwacht dat de economische activiteit zich pas vanaf het derde kwartaal zal herstellen. De bank veronderstelt dat een periode van drie maanden volstaat om de epidemie voldoende te beheersen en zo de economische motor opnieuw op gang te laten komen. Dat herstel zal dankzij het optreden van de overheid “heel sterk zijn”.

In een optimistischer scenario, met een snellere en meer drastische afbouw van de quarantainemaatregelen, verwacht KBC -5 procent in 2020 en +6 procent in 2021 voor ons land.

Maar in het pessimistische scenario, waarbij we het coronavirus onvoldoende onder controle krijgen, gaat de bank uit van een krimp met 13,2 procent in 2020, gevolgd door een verdere krimp van 3,2 procent het jaar nadien.