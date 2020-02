Beurzen duiken dieperik in door coronavirus: “Daling van 10 procent kan perfect”

Al meerdere jaren worstelt de Bel20-index, met daarin de 20 belangrijkste beursgenoteerde bedrijven van ons land, met het niveau van 4.000 punten. We begonnen het jaar rond dat niveau, en de beursbarometer deed pas begin februari een overtuigende poging om er over te geraken.

Het heeft niet mogen zijn. Gisteren verloren alle leden van de index fors terrein, nadat het coronavirus aan land was gekomen in Italië, waar de situatie zienderogen verder uit de hand liep.

De minst grote tik was er voor Colruyt, met een verlies van 1,5 procent. Op de meeste andere beursdagen plaatst zo’n daling bij de slechtste Bel20'ers. De grootste klap incasseerde biotechbedrijf Galapagos (-8,8%), de Bel20'er die dit jaar al het meeste had gewonnen.

Nervositeit

Op bange beursdagen doen aandelen het slecht, terwijl vluchtoorden zoals overheidsobligaties en goud stijgen. Dat was deze keer niet anders: uitgedrukt in euro benadert de goudprijs voor de eerste keer 50.000 euro per kilo.

‘Op basis van de reacties bij onze klanten denk ik dat de nervositeit meevalt,’ zegt private banker Marc Eeckhout van Puilaetco. Die bank beheert het vermogen van gegoede landgenoten die minstens een paar 100.000 euro spaargeld te beleggen hebben. “Na een goed 2019 en verdere stijging de jongste weken verbaast het niet dat er eens wat geld van tafel wordt genomen.”

Anderzijds spreekt Eeckhout over het grote aantal beleggers die hij spreekt die zitten te wachten op een dipje. “Ik kan niet meer tellen hoe vaak ik dat al heb gehoord. Alleen zag je de jongste maanden op slechte beursdagen altijd koopjesjagers opdagen. Daardoor herstelden de koersen een beetje op het einde van de dag. Vandaag was dat helemaal niet het geval. Komen de koopjesjagers morgen? Of overmorgen? Dat weet niemand.”

Golf, of rimpeling?

Een daling van 5 of zelfs 10 procent’ kan volgens de beursspecialist ‘perfect’. Maar dat zou toch genoeg moeten zijn om afwachtende beleggers opnieuw te verleiden. “Het is toch al vaak gebleken dat wie te lang wacht, de trein opnieuw ziet vertrekken”, aldus Eeckhout.

In theorie zo lang mogelijk beleggen - en dus zo vroeg mogelijk kopen - aangewezen, maar niemand wil natuurlijk de pechvogel zijn die koopt net voor een langdurig beursdal. Met bijna 30 jaar ervaring op zak raadt Eeckhout toch aan wanhoop buiten te sluiten. “Wanneer het slecht gaat lijkt het alsof er een grote golf op je afkomt, maar bijna altijd blijkt het achteraf een rimpeling in het water.”

