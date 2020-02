Beurzen bloeden door coronavirus: Bel-20 tien procent lager op zeven dagen tijd TT

26 februari 2020

11u50

Bron: Belga, ANP, Reuters 0 Economie De Europese beurzen gingen vanmorgen verder omlaag na de zware verliesbeurten in de afgelopen twee dagen. Beleggers blijven bezorgd over de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus. In Brussel opende de Bel-20 ook vanmorgen weer in het rood en verloor op zeven dagen tijd ruim 10 procent. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren vanmorgen tot 1 procent. De AEX-index in Amsterdam noteerde na een paar minuten handelen 0,6 procent in de min op 579,24 punten. De hoofdindex in Milaan zakte 0,2 procent.

Bedrijven ondervinden steeds meer schade van de virusuitbraak. De Britse drankenproducent Diageo, bekend van onder meer Johnnie Walker, Smirnoff en Guinness, verwacht dat de uitbraak van het coronavirus het bedrijf in het lopende boekjaar honderden miljoenen euro’s winst kan kosten. Door maatregelen in China tegen de epidemie blijven veel bars en restaurants gesloten en worden feestelijkheden afgelast. Daardoor slijt het moederbedrijf van whiskymerk Johnnie Walker en Guinness minder drank.

Ook levensmiddelenproducent Danone denkt dit jaar minder hard te groeien door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Daardoor verdwijnt er in het lopende kwartaal ongeveer 100 miljoen euro aan omzet voor het Franse bedrijf. Met name de verkopen van mineraalwater en babymelk in China vallen daardoor tegen. Danone haalt een tiende van zijn omzet uit dat land.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa kondigde een pakket met maatregelen aan om de schade zo veel mogelijk te beperken. Met name op personeelskosten wordt bespaard. Lufthansa stelt het aannemen van nieuwe medewerkers uit of houdt dat zelfs opnieuw tegen het licht. Trainingen voor stewards en grondpersoneel gaan niet door. Ook biedt Lufthansa haar personeel onbetaald verlof aan en wordt uitgezocht of er meer opties voor parttime werken mogelijk zijn. Hoe groot de schade door het coronavirus is, kan de luchtvaartmaatschappij nog niet zeggen.

