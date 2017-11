Beurswaakhond waarschuwt voor oplichting bij investeringen met bitcoins ep

Beurswaakhond FSMA en zijn Europese evenknie waarschuwen investeerders die intekenen op zogenaamde 'Initial Coin Offerings' (ICO). Dat zijn investeringen in start-ups via de aankoop van digitale tokens, die vaak betaald worden met een virtuele munt zoals de bitcoin. Dat systeem valt soms buiten elk toezicht en het is gevoelig voor oplichting.

Wie investeert in 'Initial Coin Offerings' moet oog hebben voor de daaraan verbonden risico's, zegt de FSMA in een persbericht. Door start-ups is dit jaar wereldwijd al meer dan 3 miljard dollar aan financiering opgehaald via de verkoop van digitale tokens. Bedenkers van een project promoten deze tokens via een website aan het publiek om hun project te financieren. De tokens moeten doorgaans betaald worden met een virtuele munt.

Kapitaalverlies

"Afhankelijk van de manier waarop een ICO gestructureerd is, kunnen bepaalde financiële regels van toepassing zijn. Maar veel ICO's zijn niet aan enige regelgeving onderworpen en vallen dus momenteel buiten enig toezicht", legt de beurswaakhond uit. "Wie deelneemt aan een ICO, moet dan ook weten dat er mogelijk geen regels gelden en dat er geen bescherming is van de consument."

Informatie over ICO's is volgens de FSMA vaak erg summier, wat het heel moeilijk maakt om de risico's ervan in te schatten. Bovendien is de financiering aan start-ups per definitie risicovol, waardoor de kans op kapitaalverlies reëel is. Nochtans leidt de hype die heerst rond ICO's en virtuele munten mogelijk tot speculatief gedrag met slechts zeer beperkte aandacht voor het onderliggende project en de risico's.

Oplichting

Sommige ICO's zijn opgezet om investeerders op te lichten, waarschuwt de FSMA. "Signalen om potentieel bedenkelijke ICO's te identificeren, zijn onder meer het ter beschikking stellen van heel beperkte informatie en het vooropstellen van onrealistische doelen. Ook wanneer er een hype gecreëerd wordt, bijvoorbeeld door een erg korte intekenperiode of opdringerige reclame of promotie door een bekende persoonlijkheid, is voorzichtigheid aangewezen."