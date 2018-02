Beurs van Tokio tuimelt naar beneden na grootste verlies in jaren op Amerikaanse beurzen, wat doen Europese markten? IB

06 februari 2018

03u15

Bron: Belga 0 Economie De beurs van Tokio is vandaag bij opening meer dan 4 procent gezakt. De beurs gaat daarmee Wall Street achterna, waar sterindex Dow Jones gisteren bijna 1.600 punten verloor op één dag, een ongeziene daling, om 4,6 procent lager te eindigen. De beurs van Tokio is vandaag bij opening meer dan 4 procent gezakt. De beurs gaat daarmee Wall Street achterna, waar sterindex Dow Jones gisteren bijna 1.600 punten verloor op één dag, een ongeziene daling, om 4,6 procent lager te eindigen. De grootste puntendaling op één dag sinds de financiële crisis van 2008.

In de eerste minuten van de handel daalde de Nikkei-index van 225 sterwaarden tot 4,41 procent (-999,83 punten), om uit te komen op 21.682,25 punten. De bredere Topix-index, van alle aandelen van de eerste tabelhelft, verloor 4,28 procent (-78,01 punten) om te eindigen op 1.745,73 punten.

Zenuwachtig

De twee indexen hadden gisteren al meer dan 2 procent verloren . Beleggers zijn zenuwachtig vanwege de verhoging van de rente in de VS. "De markt stelt de bezorgdheid vast over de inflatie en een mogelijke verslechtering van de Amerikaanse economie, terwijl de rentevoeten te snel zijn gestegen", zei Toshihiko Matsuno, van SMBC Nikko Securities, aan financieel agentschap Bloomberg.

Ook de andere Aziatische beurzen kleurden rood dinsdagochtend. De Hang Seng-index van Hong Kong zakte 3,24 procent in de eerste 40 minuten van de handel. China's CSI 300-index ging 1,47 procent achteruit. En in Australië zakte de S&P/ASX200 165,1 punten, of 2,74 procent, in het eerste uur handel.

Grootste daling in één dag sinds financiële crisis

De sterke daling van Aziatische beurzen komt er een dag nadat de aandelenbeurzen in New York flink in het rood gingen. Wat een vervolg was van de neergang die ook al voor het weekend was ingezet. De leidende Dow-Jonesindex sloot gisteren ver onder de grens van 25.000 punten en dook tussentijds zelfs onder de 24.000 punten, wat neerkwam op een min van 6 procent. Opvallend was het verlies van het financiële concern Wells Fargo, na een tik op de vingers van de Amerikaanse centrale bank.

De Dow sloot gisteren uiteindelijk 4,6 procent lager op 24.345,75 punten. Dat is de grootste puntendaling op één dag tijd sinds de financiële crisis van 2008. De brede S&P 500 leverde 4,1 procent in tot 2648,94 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 3,8 procent kwijt tot 6967,53 punten. Vooral de vooruitzichten van hogere rentes, na een sterk Amerikaans banenrapport, drukten het sentiment.

Wat nu?

Het is nu afwachten wat de Europese beurzen - met onder andere die van Brussel die om 9 uur opent - zal doen. Volgen VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck is er "duidelijk paniek op de Amerikaanse beurzen."

"Dit is de slechtste beursgang in meer dan zes jaar tijd", zegt hij. "Er is dus zeker sprake van een kentering. Maar de vraag is of het nu verder naar beneden zal gaan of dat het hier stabiliseert, want de beurzen blijven wel fundamenteel hoog."