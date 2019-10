Beurs van Hongkong gaat niet langer proberen om Londense beurs over te nemen HR

08 oktober 2019

06u35

Bron: Belga 0 Economie De beurs van Hongkong (HKEX) gaat niet langer proberen om zijn Londense branchegenoot over te nemen en heeft het bod op de London Stock Exchange ingetrokken. Volgens HKEX is het niet gelukt de leiding van de Londense bank achter het overnameplan te krijgen.

“HKEX is teleurgesteld dat het niet in staat is geweest om met het management van de London Stock Exchange op één lijn te komen om dit plan te realiseren”, luidt de verklaring. Het beursbedrijf van Hongkong deed begin vorige maand een bod van 29,6 miljard pond, ruim 33 miljard euro, op de beurs van Londen. Volgens het beursbedrijf zou de combinatie van de twee beurzen “strategisch aantrekkelijk” zijn geweest. Het bestuur van de Britse beursuitbater stemde echter unaniem tegen de toenadering van Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) en zag naar eigen zeggen ook geen aanleiding om in gesprek te gaan. Daarop meldde HKEX dat het overwoog om een hoger bod uit te brengen, maar dat voornemen heeft de beurs van Hongkong nu dus duidelijk laten varen.

Chinezen

De Hongkongse beurs verbond aan het eerdere overnamebod dat LSE moest afzien van een geplande overname van Refinitiv, de voormalige datatak van Thomson Reuters en dat zagen de Britten niet zitten. Ook het feit dat Hongkong een Chinees gebied is, lag gevoelig. De Britse autoriteiten kondigden al aan de overname scherp tegen het licht te willen houden vanwege mogelijke veiligheidsimplicaties.

Ook de Italiaanse minister van Financiën Roberto Gualtieri gaf aan de situatie te bekijken. LSE is meerderheidsaandeelhouder van de beurs in Milaan.