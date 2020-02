Beurs leek immuun voor corona, maar crasht nu toch

Economie Wekenlang deden de financiële markten alsof de virusepidemie geen impact had op de bedrijven waarin ze belegden, tot vandaag. Het is van het verrassende Brexit-referendum in 2016 geleden dat er op één dag nog zo veel van de koersen ging. De Bel20 verliest bijna 4 procent.

De krantenkoppen konden lang genegeerd worden, maar nu ook de economische cijfers voor zich spreken, gaan er toch een paar zwaailichten af op de beurs. Beleggers vluchten uit aandelen en richting goud, dat voor de eerste keer ooit 50.000 euro per kilo nadert. De goudprijs zit al een paar weken in de lift en was dus al op recordhoogte, althans voor mensen die beleggen in euro, zoals wij Belgen.

De Bel20-index, die de stand weergeeft van de 20 belangrijkste beursgenoteerde aandelen in Brussel, was kort na de middag bijna 4 procent gezakt tegenover vrijdagavond. Alle aandelen, met klinkende namen zoals AB InBev, Telenet, KBC en Colruyt, kleurden rood tot donkerrood.

Italië

Erger nog gaat het in Milaan, waar de beurs van Italië staat en de index bijna 5 procent zakte. Het coronavirus heeft daar voet aan grond gekregen, en de autoriteiten hebben de situatie duidelijk nog niet onder controle. Milaan is dan ook de sterkste daler van heel Europa vandaag.

Belangrijk wordt de opening van Wall Street, dat om 15u30 Belgische tijd aan de eerste beursdag van de week begint. Wanneer het in New York goed of slecht gaat, bepaalt dat bijna altijd de richting op de andere wereldbeurzen.

Een bloedrode opening op Wall Street kan olie op het vuur gooien, waardoor Europa nog harder onderuit gaat. Anderzijds kan de daling daar meevallen, waardoor de trend ook bij ons wat afzwakt. In ieder geval lijkt een echte ommekeer onwaarschijnlijk.

