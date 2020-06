Betalingsuitstel voor FNG nog niet rond jv

26 juni 2020

19u40

Bron: belga 0 Economie Het betalingsuitstel voor FNG, het moederbedrijf van schoenenketen Brantano en verschillende modeketens, is nog niet rond. Op een van de algemene vergaderingen van obligatiehouders, en dus schuldeisers, werd vandaag het quorum niet gehaald.

FNG vroeg de obligatiehouders om uitstel van betaling van intresten en kapitaal tot het einde van het jaar. Daarvoor stonden vier algemene vergaderingen op het menu. Maar voor een obligatielening van 45 miljoen euro met vervaldatum in juli 2023 werd het quorum van 50 procent niet gehaald, meldt de modegroep in financiële problemen nabeurs. Bijgevolg kon er geen geldige stemming zijn en zal er later nog een tweede algemene vergadering volgen. Die zal volgens de woordvoerder binnen een aantal weken volgen.

Voor drie obligatieleningen die in juni 2021 vervallen (650.000 euro, 5 miljoen en 14,45 miljoen) bleek het quorum, hier 25 procent, geen hinderpaal en kreeg het betalingsuitstel groen licht.



FNG liet de obligatiehouders ook weten dat er een coördinatiecomité van obligatiehouders komt. Dat comité zal als aanspreekpunt dienen voor de vijf categorieën van obligatiehouders, "zonder evenwel afbreuk te doen aan de individuele rechten van de obligatiehouders". Eerder deze maand gaven obligatiehouders van een vijfde obligatielening al hun fiat voor uitstel van betaling.

287 banen geschrapt

FNG kondigde maandag aan dat het 47 winkels wil sluiten, waaronder een groot aantal van Brantano, en tot 287 banen wil schrappen. Het bedrijf kwam in de problemen door het coronavirus en winkelsluitingen.

Maar er is ook kritiek op de boekhouding van het bedrijf boven merken als Brantano, Fred & Ginger, CKS en Claudia Sträter. Op 11 mei liet beurswaakhond FMSA weten dat het modegroep FNG onder de loep neemt. De FSMA stelt zich vragen over het jaarverslag van 2018 en een reeks overnames. Het nieuws kwam er een week na het plotse vertrek van CEO Dieter Penninckx om medische redenen. Intussen leidt interim-CEO Yves Pollé het modebedrijf.