Betalingsachterstand EU-begroting was nooit groter sam

04 oktober 2018

19u42

Bron: belga 0 Economie De Europese Unie moet niet meer beloven dan ze kan waarmaken. Dat zegt voorzitter Klaus-Heiner Lehne van de Europese Rekenkamer bij de voorstelling van zijn nieuwe jaarverslag over de begroting van de Europese Unie. Lehne en zijn collega's zijn tot de vaststelling gekomen dat de betalingsachterstand in het kader van het Europese budget nooit groter is geweest.

Zoals elk jaar vlooide de ERK, de onafhankelijke controleur van de Europese Unie, het budget van de EU uit. Zo'n Europese begroting bestaat traditioneel uit vastleggingen (de kosten van de aangegane verplichtingen) en betalingen (de concrete uitgaven die moeten worden gedaan). In zijn jaarverslag 2017 stelt de ERK vast dat de niet-afgewikkelde begrotingsvastleggingen tot een nieuwe record van 267,3 miljard euro zijn gestegen door de combinatie van hoge vastleggingen en lage betalingen. "Een beter beheer van het risico van een betalingsachterstand zou een prioriteit moeten zijn bij de planning van het volgende meerjarig kader 2021-2027", zeggen de controleurs.

Uitgaven

De EU-uitgaven bedroegen in 2017 in totaal 137,4 miljard euro, ofwel ongeveer 270 euro per burger. Dat is ongeveer 0,9 procent van het bruto nationaal inkomen van de EU en het komt overeen met ongeveer 2 procent van de totale overheidsuitgaven in de EU-lidstaten. Net daarom moet de EU realistisch zijn over wat ze kan doen met de middelen die haar worden toevertrouwd, vooral omdat de volgende zevenjarige begrotingscyclus van de EU eraan komt. "De conclusie ligt voor de hand," zegt ERK-voorzitter Lehne, "de EU moet niet meer beloven dan wat ze kan waarmaken".

Politieke donderwolk

Lehne lichtte het jaarverslag toe in de begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement. Volgens Bart Staes (Groen) dient er zich met de groter wordende betalingsachterstand "een grote politieke donderwolk" aan. "Het niet uitgeven van Europese investeringsfondsen zal immers gebruikt worden in de politieke debatten rond de nieuwe meerjarenbegroting. Netto-betalers als Finland en Nederland, en bij ons de N-VA, vinden dat de EU met minder geld moet toekomen en zullen aangeven dat het nu al niet lukt om voldoende projecten te vinden om EU-gelden te besteden."

Zwartepiet

Vooral Centraal- en Oost-Europese lidstaten lijken er niet in te slagen het voor hen gereserveerde geld voldoende te besteden. "Tel daarbij de toenemende problemen rond hoe het geld wordt uitgegeven in landen als Hongarije en de Tsjechische republiek en je ziet van ver aankomen dat men de zwartepiet weer in Brussel zal zoeken", vreest Staes. Hij roept de Europese Commissie dan ook op om te onderzoeken wat de redenen van de achterstanden zijn. Niet enkel kwantitatief, maar ook kwalitatief. "En zeker in verband met de duidelijke aanwijzingen van gesjoemel van politici als Orban in Hongarije en eerste minister Babis van de Tsjechische republiek."

Onregelmatigheden

Wat de analyse van de rekeningen zelf betreft, besluiten de controleurs van de Rekenkamer dat het aantal onregelmatigheden in de EU-uitgaven blijft dalen. Het geschatte foutenpercentage voor betalingen tijdens 2017 bedroeg 2,4 procent, gedaald van 3,1 procent in 2016 en 3,8 procent in 2015. Bovendien was er voldoende informatie voorhanden om een groot deel van de fouten te voorkomen. "Als deze informatie door de nationale autoriteiten was gebruikt om fouten te corrigeren, zou het geschatte foutenpercentage voor een nog groter deel van de EU-begroting onder de drempel van 2 procent hebben gelegen", aldus de Rekenkamer.