Bestuur Liege Airport keurt komst Alibaba goed KVE

29 november 2018

19u36

Bron: Belga 0 Economie De raad van bestuur van Liege Airport heeft unaniem de komst van de Chinese internetreus Alibaba goedgekeurd. Dat bevestigt Waals minister bevoegd voor luchthavens Jean-Luc Crucke in de marge van de begrotingsgesprekken in het Waals parlement in Namen. Cainiao, het logistieke dochterbedrijf van Alibaba, zal zich op de luchthavensite vestigen.

Verschillende media hadden onenigheid over de komst van Alibaba naar Luik gemeld. De bestuurders van Aéroports de Paris, aandeelhouder van de Luikse luchthaven met een blokkeringsminderheid, hadden het dossier op een raad van bestuur vorige week verworpen.

De luchthavenbeheerder van Parijs zou zo toegegeven hebben aan het gelobby van vrachtvervoerder Fedex, die vorig jaar nog had aangekondigd de verankering in Luik te versterken met nieuwe investeringen. Fedex zou lonken naar de 22 hectare bedrijfsterrein die aan Alibaba beloofd was. Aéroports de Paris weigerde daarop commentaar te geven.

"Deze avond kan ik meedelen dat de raad van bestuur van Liege Airport zonet het punt unaniem goedgekeurd heeft. Er zullen dus binnenkort op het tarmac in Luik Chinezen, Russen, Amerikanen en Walen zijn", bevestigde minister Crucke. Hij wijst erop dat "het sociale, het milieu en de economie" samen moeten functioneren.

De raad van bestuur heeft CEO Luc Partoune een mandaat gegeven om het partnerschap mat Cainiao te ondertekenen, voegt de woordvoerder van de Luikse luchthaven toe. De officiële ondertekening is gepland in de komende dagen. De raad van bestuur gaf de CEO ook een mandaat om de gesprekken voor het ontwikkelingsplan van Fedex voort te zetten.

