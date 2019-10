Best renderende spaarrekening van België verlaagt rente (maar behoudt koppositie) KVDS

17 oktober 2019

14u37

Bron: Belga 0 Economie Santander Consumer Bank verlaagt op 1 november de rente op haar spaarboekje Vision+, het best renderende boekje op de Belgische markt. Dat meldt de gespecialiseerde site Spaargids.be en de klantendienst van de Spaanse bank bevestigt het nieuws.

Nu levert het boekje nog 0,15 procent basisrente en 0,65 procent getrouwheidspremie op, of in totaal 0,80 procent. Op 1 november wordt dat 0,05 procent plus 0,55 procent, of samengeteld 0,60 procent.

Voorsprong

Uit de gegevens van vergelijkingssite Spaargids.be blijkt dat het Vision+ boekje daarmee het best renderende op de Belgische markt blijft, maar de voorsprong op de achtervolgers wordt wel kleiner. MeDirect heeft bijvoorbeeld een spaarrekening met 0,55 procent rente (0,05+0,50 procent).





Bijna alle grootbanken hanteren vandaag het wettelijke minimum van 0,01 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie. Kleine nichespelers scoren soms een beetje beter, maar snoeien nu ook fors in hun rendement. Spaargids.be ging op zoek naar de spaarrekeningen met het beste rendement.