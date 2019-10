Besprekingen begroting eurozone voorlopig afgerond IB

10 oktober 2019

02u46

Bron: Belga 0 Economie De Europese ministers van Financiën hebben de besprekingen over de begroting voor de eurozone voorlopig afgerond. Er is vooruitgang geboekt, viel deze nacht in onderhandelingskringen in Luxemburg te horen. Details werden nog niet bekendgemaakt.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire verklaarde via Twitter dat er een akkoord is bereikt over enkele belangrijke punten, met name over de toewijzing en het gebruik van de begrotingsmiddelen, de manier waarop de middelen aangepast kunnen worden aan de economische situatie en over de modaliteiten van de besluitvorming, zegt hij. Le Maire spreekt voorts over "een solide basis".

Deze ochtend is om half negen een persconferentie gepland.