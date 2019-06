Beslissing jaarrekening van agenda aandeelhoudersvergadering Nyrstar geschrapt TMA

22 juni 2019

19u34

Bron: Belga 0 Economie Nyrstar zal de jaarrekening 2018 dinsdag niet aan zijn aandeelhouders voorleggen. Dat meldt het financieel kwakkelende Belgische zinkbedrijf in een persbericht. Beurswaakhond FSMA had woensdag gevraagd om een uitstel van vijf weken. Het bedrijf geeft nog geen nieuwe datum.

De FSMA had een ongeziene waarschuwing de wereld ingestuurd dat de Nyrstar-aandeelhouders over onvoldoende informatie beschikken om op de algemene vergadering de jaarrekening goed te keuren. De commissaris had immers een verslag van niet-bevinding afgeleverd, wat betekent dat hij van het bestuur niet op tijd de nodige documenten kreeg om een eigen verslag te maken.



Nu zegt Nyrstar dat het er samen met de commissaris hard aan blijft werken om de informatie naar tevredenheid van de commissaris te verstrekken. "Het is de bedoeling dat de commissaris zijn verslag zal voorleggen eens hij al deze informatie heeft ontvangen en gecontroleerd", luidt het. Nyrstar zal een nieuwe aandeelhoudersvergadering plannen om te beslissen over de jaarrekeningen van zodra de commissaris zijn controle heeft afgerond. Een termijn kleeft het bedrijf daar niet op.

Bijkomende waardevermindering

Nyrstar meldt overigens ook dat het in de jaarrekening nog een bijkomende waardevermindering zal zetten van 30 miljoen euro voor zijn zinkmijn in het Canadese Myra Falls. "Wijzigingen aan het mijnplan hebben geresulteerd in lagere realiseerbare hoeveelheden voor de Myra Falls-mijn dan eerder verwacht", klinkt het.