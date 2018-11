Besix heeft meerderheidsbelang in Australische Watpac beet jv

13 november 2018

09u52

Bron: belga 0 Economie De Belgische bouwgroep Besix heeft de controle verworven bij het Australische Watpac. Besix kon met zijn eind oktober gelanceerde overnamebod voldoende aandeelhouders overtuigen om zijn belang uit te breiden tot meer dan de helft, zo meldt Watpac op zijn website.

Besix herlanceerde eind oktober een bod op Watpac van 0,92 Australische dollar per aandeel, of 123 miljoen Australische dollar (ongeveer 78,9 miljoen euro) in totaal. Een eerste bod was in juni weggestemd, maar ditmaal had Besix de steun van de onafhankelijke bestuurders van Watpac.

Dankzij het bod kon Besix zijn belang de voorbije weken uitbreiden van 28 naar meer dan 50 procent. Maandag had Besix 51,45 procent van de aandelen van Watpac in handen, zo meldt het Australische bedrijf. Besix heeft beloofd Watpac als een aparte entiteit te behouden, met behoud van de merknaam.

Het bod loopt nog tot 3 december, tenzij het verlengd wordt. Besix stapte in 2013 in Watpac. Het nam in eerste instantie een belang van 15 procent.