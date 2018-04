Beperkingen voor luchtverkeer door panne bij Eurocontrol Redactie

03 april 2018

15u18

Bron: Belga 0 Economie Door een systeemprobleem bij de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol mogen in de luchthavens in ons land momenteel slechts tien vliegtuigen per uur opstijgen. Ook andere Europese luchthavens kregen restricties opgelegd.

De noodprocedures zijn in werking gesteld waardoor de capaciteit met 10 procent wordt verkleind, klinkt het bij Eurocontrol. Ook andere Europese luchthavens kregen restricties opgelegd.

Eurocontrol benadrukt dat de veiligheid niet in gevaar is. Er wordt momenteel met man en macht naar een oplossing gezocht. Hoe lang het probleem nog zal duren, is niet duidelijk.

Ook is nog onduidelijk of de restricties voelbaar zullen zijn voor de reizigers. Vluchten op korte afstand komen in ieder geval niet in gevaar.