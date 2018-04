Beperkingen voor luchtverkeer door panne bij Eurocontrol Redactie

03 april 2018

15u18

Bron: Belga 0 Economie Door een systeemprobleem bij de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol mogen op Brussels Airlines momenteel slechts tien vliegtuigen per uur opstijgen. Ook andere Europese luchthavens kregen restricties opgelegd.

De noodprocedures zijn in werking gesteld waardoor de capaciteit met 10 procent wordt verkleind, klinkt het bij Eurocontrol. Op Brussels Airport mogen tien vluchten per uur opstijgen. De maatregel geldt ook voor de andere luchthavens in ons land.



Eurocontrol benadrukt dat de veiligheid niet in gevaar is. Er wordt momenteel met man en macht naar een oplossing gezocht. Hoe lang het probleem nog zal duren, is niet duidelijk.



There has been a failure of the Enhanced Tactical Flow Management System. Contingency procedures are being put in place which will have the effect of reducing the capacity of the European network by approximately 10%. Further information will be provided as soon as possible. EUROCONTROL(@ eurocontrol) link

Hoe groot de hinder voor de reizigers zal zijn, is nog niet duidelijk. Volgens Belgocontrol komen de vluchten op korte afstand in ieder geval niet in gevaar. Bij Brussels Airlines, de belangrijkste klant van Brussels Airport, is er momenteel nog geen hinder, zegt woordvoerster Kim Daenen. "Maar het is nog geen piekmoment. We moeten afwachten hoe het verder evolueert."

Wel zijn er reizigers gestrand op de luchthaven van Charleroi. "Tussen 15 en 21 uur kunnen slechts vijf vliegtuigen opstijgen vanuit Charleroi. Volle vliegtuigen staan geparkeerd", meldt een lezer aan onze redactie.

Due to the @Eurocontrol system failure departures are now limited to 10/hour at #brusselsairport. We're now assessing the impact for the next few hours and we'll keep you up-to-date. https://t.co/ENMaLwktqg Brussels Airport(@ BrusselsAirport) link